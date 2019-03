Kasteel Vaalsbroek winnaar Nationale Meeting Award 2019

Bilderberg Kasteel Vaalsbroek winnaar van de Nationale Meeting Award 2019. General Manager MaryLoes Baur van Bilderberg Kasteel Vaalsbroek nam samen met het salesteam de award in ontvangst voor beste meeting locatie van Nederland in de categorie XL. In januari won Kasteel Vaalsbroek ook al de Publieksprijs.

De Nationale Meeting Award wordt bepaald door een beoordeling over de boeking, locatie, vergaderruimte en eten & drinken. Kasteel Vaalsbroek kon zichzelf nomineren door minimaal tien reviews via MeetingReview te verzamelen en een uitgebreide online survey in te vullen. Vervolgens werd Kasteel Vaalsbroek als 1 van de tien beste locaties voor de categorie XL geïnterviewd door de vakjury. Na het interview eindigde Kasteel Vaalsbroek bij de drie finalisten en werd zij ten slotte vereerd met een bezoek van de vakjury. De locatie met de hoogste score heeft de Nationale Meeting Award gewonnen. Juryvoorzitter Ron van Steenis: “We vonden het lastig om een winnaar te kiezen, maar uiteindelijk heeft het betrokken personeel van Bilderberg Hotel Vaalsbroek de doorslag gegeven. Iedereen die we hebben gesproken, is bevlogen en vertelt graag over zijn of haar werk. De locatie maakt de beloftes over zalen en uitstraling waar. Vergaderen in de buitenlucht is mogelijk met flip-overs en zitzakken in de tuin, net als diverse teambuilding activiteiten. De hotelkamers zijn ruim van opzet en van alle gemakken voorzien.” Om deel te kunnen nemen aan de Nationale Meeting Award moest Kasteel Vaalsbroek ook een bepaalde reviewscore halen op MeetingReview. Deze score werd in januari ruimschoots gehaald, waardoor het hotel er toen al vandoor ging met de Publieksprijs en door mocht voor de Nationale Meeting Awards.