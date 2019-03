Na een succesvolle eerste editie in 2018 gaat VisitBrabant samen met Omroep Brabant en andere Brabantse partners ook dit jaar op zoek naar de meest gastvrije locatie uit de Brabantse vrijetijdssector. Deelnemende ondernemers maken kans op de titel én doen mee aan het nieuwe gastvrijheidsprogramma “Wij zijn Brabant, Wij zijn gastvrij!”. Hiermee krijgt de meest gastvrije locatie het podium dat ze verdient én krijgt de gastvrijheid in de hele Brabantse vrijetijdssector een extra impuls.

Iedereen met een locatie in de horeca- en recreatiebranche in Noord-Brabant die eten, drinken, ontspanning, vermaak en/of verblijf biedt, kan deelnemen aan de Brabantse Gastvrijheid Award 2019. Inschrijven kan vanaf nu t/m 29 mei via brabantgastvrij.nl. In september worden de genomineerden via Omroep Brabant bekend gemaakt en kunnen alle Brabanders en andere fans stemmen op de kandidaten. In een programma van Omroep Brabant wordt in november bekend gemaakt waar de Brabantse Gastvrijheid Award 2019 naar toe gaat.

Nieuw: gastvrijheidsprogramma

Gastvrijheid is onlosmakelijk verbonden met Brabant. Daarom is er dit jaar voor alle deelnemende ondernemers een gastvrijheidsprogramma opgezet: “Wij zijn Brabant, Wij zijn gastvrij!”. De deelnemers ontvangen hierdoor praktische tips, opdrachten en inspiratie tijdens een kennissessie met gastvrijheidsexperts, via een nieuwsbrief en via WhatsApp-berichtjes. Dit alles om de gastvrijheid in hun bedrijf naar een nog hoger niveau te tillen.

Vakjury, mysterybezoek en stemmen

Een professionele vakjury beoordeelt onder andere de inschrijving, de online aanwezigheid, bereikbaarheid en reviewscores van de locaties. De vakjury bestaat uit Hein van Oorschot, Frans Goenee (Inspiratiemanager Efteling), Coen Schelfhorst (eigenaar OOKs Hospitality & GuestHouse Hotels), Eric Andersen (Docent Food & Gastronomie BUAS) en Heleen Huisjes (Directeur VisitBrabant). Mysterybezoekers en juryleden beoordelen de tien genomineerden vervolgens in de praktijk en de locaties kunnen hun achterban oproepen te stemmen via brabantgastvrij.nl. Hier staat ook alle informatie over de award en het verkiezingsreglement.

De winnaar van 2018…

Het winnen van de eerste Brabantse Gastvrijheid Award heeft veel voor Auberge du Bonheur in Tilburg betekend, vertelt Locatiemanager Lenneke van Gerwen. “Niet alleen hebben wij ontzettend veel felicitaties en reacties van onze gasten mogen ontvangen, het is ook een prachtige waardering geweest voor het team van Auberge du Bonheur. Medewerkers zijn trots op het feit dat hun inzet is gezien door zowel de vakjury als onze gasten. Bovendien heeft het ze nóg meer gemotiveerd om altijd te zorgen voor de allerbeste beleving voor onze gasten.” De Brabantse Gastvrijheid Award 2019 wordt mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Efteling, Koninklijke Horeca Nederland, BUAS, Omroep Brabant en VisitBrabant. Juryleden, organisator en partners van de verkiezing zijn uitgesloten van deelname.