Michelingids bevestigt opnieuw 2 sterren voor Europa-Park

Voor de vijfde keer op rij ontving het fine-dining restaurant van Europa-Park op 26 februari jl. twee Michelin-sterren. Europa-Park blijft hiermee het eerste en enige attractiepark ter wereld met een sterrenkeuken. Restaurant Ammolite van themahotel Bell Rock behoort daarmee tot de 48 beste restaurants in Duitsland. Enkele maanden geleden kende restaurantgids Gault & Millau ook opnieuw 17 van 20 mogelijke punten toe. In 2012 opende Europa-Park viersterren superior hotel Bell Rock. Op de begane grond van de 35 meter hoge vuurtoren van dit themahotel bevindt zich “Ammolite – The Lighthouse Restaurant”. Het fine dining-restaurant telt slechts 36 zitplaatsen. Amper een jaar later werd de keuken met een Michelin-ster onderscheiden. In 2014 kwam de tweede ster. De uit Oostenrijk afkomstige chefkok Peter Hagen-Wiest heeft al die jaren het constante niveau weten vast te houden. Hij zegt hierover: “Deze bevestiging motiveert ons om op de ingeslagen weg verder te gaan. We hebben ons de afgelopen jaren verder ontwikkeld. In vergelijking met de start zijn we preciezer, verfijnder maar tegelijkertijd ook iets gedurfder geworden.” Thomas Mack, directeur/eigenaar van Europa-Park en verantwoordelijk voor de hotels en gastronomie, is trots op de verrichtingen van het Ammolite-team: “In het begin geloofde niemand in een restaurant van een hoog niveau bij een attractiepark. Deze sterren en punten bewijzen dat je veel kunt bereiken als je een visie hebt en daar met z’n allen naar toe werkt.”