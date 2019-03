Stromma Nederland zet verder in op vergroening

Stromma Nederland zet haar koers op vergroening voort en voegt een tweede elektrische dubbeldecks sightseeing bus toe aan haar rijdende en varende Hop on-Hop off vloot. Ook verwelkomt zij in april haar 21e elektrische boot. Dit ligt in lijn met de continue verduurzaming die het toeristisch bedrijf al sinds haar oprichting voor ogen heeft. Essentieel hierin is om de belasting op het milieu en openbare ruimte binnen de bedrijfsvoering tot een minimum te beperken.

Tweede groene bus

Afgelopen jaar introduceerde Stromma Nederland de Hop on-Hop off bus en was daarmee de eerste in Nederland met een elektrische toeristenbus. Het eerste jaar is ervaring opgedaan met deze nieuwe techniek, denk aan het bereik van de actieradius en het ontwikkelen van een laadprotocol voor de bussen in de stad. Nu is de tweede elektrische bus een feit. Zo is Amsterdam weer een duurzame bus rijker: CO2 uitstoot-vrij, geen productie van stikstofoxiden of fijnstof en bovendien geruisloos. Stromma Nederland is als groene gastheer in Amsterdam sinds 2012 bekroond met de Green Key, het internationale keurmerk voor duurzaamheid.

Gehele vloot elektrisch in 2025

Half april verwelkomt Stromma Nederland haar 21e elektrische boot terug in de Amsterdamse grachten. “De M.C. Escher is nog steeds een mooie klassieke rondvaartboot, maar onder de motorkap is alles nu hypermodern: het schip vaart volledig uitstootvrij en fluisterstil. Hiermee voldoet de boot aan de standaard van morgen. Het streven is dat in 2025 onze gehele vloot elektrisch vaart. Echter, de snelheid van de verduurzaming van de vloot is in gevaar door onzekerheid waarin we sinds 2013 verkeren over het toekomstige vergunningenbeleid. Ondanks dat is de bereidheid om verder te investeren groot,” aldus Peter Duwel, CEO van Stromma Nederland. Het schip uit 1996, dat ruimte biedt aan 80 passagiers, kan zo’n tien tot twaalf uur varen en moet daarna weer ongeveer zeven uur opladen. De ombouw van het schip nam zo’n vier maanden in beslag.

Tweede leven, emissie-vrij

De ‘refit’ van de M.C. Escher is een goed voorbeeld van circulaire economie, wat door Stromma Nederland van harte wordt omarmd. “Genieten van Amsterdam op haar mooist, op een zo duurzaam mogelijke manier, dat is waar het bij ons al 35 jaar om draait. Ooit begonnen we met de spierkracht aangedreven waterfiets, daarna de Hop on-Hop off boten op aardgas, elektrische sloepen en de aller schoonste diesels. Inmiddels is de techniek dus zover dat ook de grote schepen elektrisch kunnen varen en kunnen we onze bestaande boten een tweede leven geven, emissie-vrij,” aldus Peter Duwel.