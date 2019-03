Vrij Uit en Neckermann Reizen bundelen de krachten

Vrij Uit en Neckermann Reizen zijn beide al jaren de vertrouwde merknamen van Thomas Cook Nederland. Beide merken bundelen nu de krachten en gaan verder als één sterk merk: Neckermann Reizen. In de afgelopen maanden is de samenwerking tussen de merken al verder geïntensiveerd om het samengaan zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het volledige aanbod van Vrij Uit is daardoor al geruime tijd bij Neckermann Reizen te boeken. Nu is alles klaar om aan te kunnen kondigen dat de merknaam Vrij Uit op 28 maart zal verdwijnen. “Door ons te concentreren op de merken Neckermann Reizen, te boeken via neckermann.nl, en Thomas Cook, te boeken via het reisbureau, kunnen we onze positie als reisaanbieder op de Nederlandse markt nog verder versterken”, aldus Carola Hoekstra, Managing Director Thomas Cook Nederland, “hierdoor bieden we een breder en nog uitgebreider aanbod kwalitatieve autovakanties, vliegvakanties en stedentrips onder één merk en tegen de beste prijzen. Het autovakantie- en stedentrip aanbod is in 2018 uitgebreid met maar liefst 120.000 accommodaties én de klant profiteert van de betrouwbaarheid van een bij het SGR/ANVR aangesloten reisorganisatie.” Bezoekers op vrijuit.nl worden vanaf 28 maart automatisch doorgelinkt naar Neckermann.nl. Voor mensen die al een boeking hebben gemaakt via Vrij Uit verandert er niets, behalve dat ze het merk Neckermann Reizen op bevestigingsmails en hun reispapieren terug gaan zien. Uiteraard worden deze klanten op de hoogte gesteld van de verandering. Mensen die vanaf 4 maart op vrijuit.nl komen zullen op de website worden geïnformeerd over het samengaan van de merken en worden uitgenodigd de boeking op neckermann.nl te maken.