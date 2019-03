Flower Power bij opening jubilerende Keukenhof

De officiële openingshandeling is verricht door Pieter Elbers, CEO van KLM. Hij benadrukt hiermee het belang van Keukenhof voor de toeristische sector. Thema van Keukenhof 2019 is Flower Power. Het park staat nu al mooi in bloei.

Flower Power, de kracht van bloemen!

Flower Power is het thema van Keukenhof in 2019. Bloemen inspireren mensen. In Keukenhof verbinden de bloemen mensen uit de hele wereld, die samen genieten van tulpen, geuren en kleuren. Holland is wereldberoemd om de prachtige bloembollenvelden en alle soorten bloemen die er gekweekt worden. Met felle kleuren, hippies, peace & music staat Flower Power voor de sfeer van begin jaren ’70. Een prachtig thema om de 70ste Keukenhof mee te vieren. In het Flower Power bloemenmozaïek zijn 50.000 bollen in twee lagen geplant. Het staat nu al mooi in bloei, een garantie voor mooie foto’s en selfies. Daarnaast staan de bloemenshows in het Oranje Nassau Paviljoen geheel in het teken van het Flower Power en zijn de inspiratietuinen aan het thema gewijd. Pieter Elbers, CEO van KLM, vervulde een belangrijke rol in de openingsceremonie. De muzikale invulling stond geheel in het teken van Flower Power. Patricia van Haastrecht en Hans van Heiningen zongen Aquarius en Karin Bloemen bracht een medley ten gehore als voorbode op het Keukenhof lenteconcert. De bijeenkomst is afgesloten met een dansvoorstelling van Total Move. Keukenhof is vanaf donderdag voor het publiek geopend. Bij de sluiting op 19 mei 2019, hebben meer dan 1 miljoen bezoekers uit alle delen van de wereld de bloemententoonstelling bezocht.