Uniek erfgoedplatform ontstaat door koppeling websites

Deze week is de website van het project Canons van de Friese dorpen en steden gekoppeld aan de al langer bestaande website van FrieslandWonderland. Hierdoor ontstaat een uniek publiek platform voor erfgoedinformatie. De Friese dorpen en steden kunnen hiermee nog beter hun eigen lokale historie documenteren en in verband brengen met een scala aan bestaand materiaal uit andere bronnen. In 2018 is de website www.dorpscanon.nl tot stand gekomen om dorpen en steden in Friesland in staat te stellen hun eigen lokale historische canon te schrijven. Gedurende het jaar hebben een kleine honderd dorpen zich aangemeld voor deelname. Het project werd financieel mogelijk gemaakt door de provincie Friesland en de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Terschelling en Achtkarspelen. De deelnemende dorpen en steden hebben ieder een canoncommissie benoemd om de lokale canon in samenspraak met het dorp of stad tot stand te brengen. Ze worden bijgestaan door een centrale redactie en een panel van deskundigen. Een aantal dorpen heeft (een deel van) de lokale historische canon al gepubliceerd op de website. Het merendeel van de dorpen en steden is achter de schermen bezig. Desondanks is ervoor gekozen om een koppeling met de al veel langer bestaande website van FrieslandWonderland tot stand te brengen. Deze website bestaat al sinds 2006 en bevat een schat aan informatie over de cultuurhistorie van alle Friese dorpen en steden waaronder plaats- en regiobeschrijvingen, historische kaarten en een uitgebreide beeldbank. Door de koppeling van de twee websites ontstaat een erfgoedplatform dat zijn gelijke niet kent. Niet in de laatste plaats omdat dorpen en steden zelf actief kunnen meeschrijven aan het totale platform via de dorpscanons. Dit laatste aspect heeft onlangs nationaal aandacht verworven doordat het verhaal achter het platform is opgenomen in het NRIT Trendrapport voor Toerisme 2018. Dorpen en steden kunnen zich blijvend aanmelden voor deelname. Daarvoor gaan ze naar de website www.dorpscanon.nl