Fortenfestival 4-12 september 2021

Theater, film, kunst en muziek op de mooiste locaties!

Kom nazomeren van 4 t/m 12 september bij de forten, bunkers en vestingsteden van de waterlinies tijdens het Fortenfestival. Luister naar een openlucht-concert, bekijk een expositie of geniet van een film onder de sterren tijdens de buitenbios. Ontdek de geheimen en verhalen van de forten tijdens een rondleiding of bezoek één van de vele musea. Met talloze wandel – en fietsroutes ervaar je het linielandschap en de prachtige natuur. Ontspannen op een terras met een hapje en drankje kan natuurlijk ook. Met uitzicht op onder andere UNESCO Werelderfgoed de Hollandse Waterlinies komt het vakantiegevoel vanzelf terug. Bekijk hier het programma. www.fortenfestival.nl.



Verscholen in het landschap liggen de Hollandse Waterlinies. Decennialang beschermden de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam samen het westen van Nederland. In tijden van oorlog konden grote stukken land onder water worden gezet, terwijl robuuste forten de doorgangspaden bewaakten. Lange tijd mocht het linielandschap niet worden bebouwd. Daardoor ontstond een open landschap van natuur, akkers en weilanden. Een onontdekt gebied met rust en ruimte, vol verhalen en bijzondere objecten. Met unieke flora en fauna in de natuurgebieden op en rond de forten. Dit jaar brengt Nederland een Ode aan het landschap middels verhalen, activiteiten en belevenissen. Ook de Hollandse Waterlinies doen mee. Ontdek dit prachtige UNESCO Werelderfgoed tijdens het Fortenfestival; het ideale dagje uit voor alle leeftijden. Kijk op forten.nl voor een fort, bunker of vesting bij jou in de buurt. Let op: vanwege Corona moet je in de meeste gevallen vooraf reserveren. Plan je bezoek dus op tijd.

EEN GREEP UIT DE ACTIVITEITEN

Film & Muziek

Luister op 4 september naar Bluegrass, Country en Amerikaanse folk bij Fort aan de Klop, of naar Kampvuursessies met mooie en grappige liedjes van Yentl en de Boer bij Werk aan het Spoel. Op 11 september organiseert Fort Nieuwersluis en een heuse buitenbioscoop, waarbij je je even waant in WOI bij de indrukwekkende film 1917.

Rondleidingen

Vesting Nieuwpoort organiseert vestingwandelingen op 4 en 11 september. Op 5 september is de keuze reuze. Kom naar Fort Kijkuit en doe de OERRR-opdrachten. Een rondleiding op Forteiland IJmuiden begint met een korte overtocht met de MS Koningin Emma. En er zijn rondleidingen in Fort Spijkerboor, Vesting Hellevoetsluis, Biberbunker en Geofort. Op 11 en 12 september staan rondleidingen centraal vanwege Open Monumentenweekend. Bijzonder op 11 september is de rondleiding over een Romeinse weg bij Castellum Hoge Woerd, naar de replica van een Romeinse wachttoren. Fort Ruigenhoek, Fort Nigtevecht en ook weer Fort Spijkerboor bieden interessante rondleidingen op 11 of 12 september.

Fietsen & Wandelen

Er zijn diverse linieroutes voor fietsers en wandelaars, langs kanalen en dijkjes, sluizen en monumenten. Onderweg kan je uitpuffen op een fortterras. Ontdek drie waterlinies in de LF Waterlinieroute. De route is 410 km lang en gaat van Edam naar Bergen op Zoom: langs de Stelling van Amsterdam, via de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het West-Brabantse deel van de Zuiderwaterlinie. Tijdens de Waterlinie Kunstroutes zijn verschillende vormen van kunst en cultuur in de buurt aan elkaar verbonden. Wandel op zondagochtend een uurtje mee met de fortwachter bij Fort Everdingen. De echte wandelaars halen hun hart op met het Waterliniepad; een 350 km lange afstandwandelpad langs twee waterlinies. Ontdek de Romeinse Limes zaterdag 11 september via een fietstocht in Utrecht. Of beleef forten en vestingen eens op de step. Deze kun je o.a. huren in Naarden, Muiden en Weesp.

Eten & Drinken

Relax met een hapje en drankje op het terras, bijv. bij Fort Zuid, Fort KIJK, Fort Uitermeer, Fort aan de Klop, GeoFort of Fort Bakkerskil. Geniet van gastronomie in een historische sfeer. Laat je een avond verleiden met verhalen, muziek, beleving en een 5-gangen diner van het reizende pop-up restaurant SterkWater bij Fort Everdingen. Op 10 september kun je een speciaal Waterlinie diner op Werk aan het Spoel combineren met een fietsroute langs de verlichte groepsschuilplaatsen aan de Diefdijk. Combineer op Fort Vechten je terrasbezoek met het Waterliniemuseum en leer alles over de verdediging van Nederland met water.

Kinderprogramma & Musea

Schat zoeken in Nieuwpoort, avonturentocht in Maastricht, speurtochten in Fort Honswijk en Vesting Woudrichem; voor stoere en avontuurlijke kids is genoeg te beleven. Leer alles over de aarde bij de GeoExperience op het GeoFort of speel in de vleermuisspeurtuin. Vlieg over de Stelling in een virtuele luchtballon op Forteiland Pampus. Bezoek op 5 september het Museum Bescherming Bevolking in Bunkercomplex Park Overvoorde, een unieke en zeer bijzondere locatie waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Op Fort Nieuwersluis vind je de buitenexpositie Linie van Boven, met een speciale speurtocht voor de kids. Of reis naar Den Helder en breng een bezoek Napoleontisch Fort Kijkduin met een Noordzeeaquarium waar je vissen mag aanraken (!). Op Fort aan de Buursteeg duik je in de geschiedenis van de Grebbelinie in het Grebbelinie Bezoekerscentrum. Met een film, interactieve animaties, tijdlijnen, veldtelefoons en vele voorwerpen.

UNESCO WERELDERFGOED HOLLANDSE WATERLINIES

Op 26 juli 2021 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de UNESCO Werelderfgoedlijst gekomen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam heeft al vanaf 1996 de UNESCO-status. Beide linies zijn erfgoed van wereldniveau en heten nu samen de Hollandse Waterlinies. Ze vertellen het bijzondere verhaal de militaire verdediging van ons land met water als bondgenoot. Ze zijn uniek in de wereld en verdienen het om te blijven bestaan voor volgende generaties.