Nadelige gevolgen voor Nederlandse economie door wegblijven toeristen

Toeristen bleven vorig jaar massaal weg uit Nederland. Daardoor vielen de inkomsten uit toerisme flink terug: een daling van 43% vergeleken met 2019. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van buitenlandse zaken.

Hierdoor kreeg Nederland in 2020 in totaal € 52 mrd binnen. De voornaamste oorzaak van de scherpe daling was het wegblijven van toeristen uit het buitenland. Het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie daalde: van 4,4% naar 2,4% van het bruto binnenlands product. Vergeleken met de krimp van het bbp (3,8%) was die van de toeristische sector velen malen groter (47%).

Daarmee is de sector in één klap de groei van ruim tien jaar toerisme kwijt, aldus het CBS. Toeristen reisden niet af naar Nederland vanwege de coronamaatregelen. Ook bleef een groot deel thuis vanwege angst voor het virus.

Buitenlandse toeristen gaven samen in 2019 58% meer uit dan vorig jaar in Nederland. In 2020 kwam het bedrag uit op €14,5 mrd. De bestedingen van Nederlanders daalden met 35% naar €34,2 mrd. De totale sector was vorig jaar €170 mrd waard, bijna de helft minder dan een jaar eerder. De luchtvaart en reisbureaus kregen de hardste klappen te verwerken.

Bron: FD