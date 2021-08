Center Parcs luidt zomer uit met Family & Friends Concert in De Eemhof

Center Parcs sluit de zomer af met een sfeervol zomeravondconcert in De Eemhof. Op dinsdag 31 augustus ontvangt zij vier families voor het intiemste concert van het jaar. Dit selecte gezelschap wordt – naast een gratis verblijf van een midweek – getrakteerd op een optreden van Alain Clark, Else DeWall en OG3ENE. Met het Family & Friends Concert wil Center Parcs vieren dat we weer echt samen mogen zijn. Speciaal voor deze gelegenheid mogen de uitverkoren families vrienden en familie uitnodigen. Ook de artiesten treden op met hun dierbaren. Zo neemt Alain Clark zijn vader mee, treedt Elske DeWall op met haar zus en betreden de drie zussen van OG3NE het podium. Ook het achtergrondkoor van de begeleidende band van Marcel Visser – bekend van tv-programma ‘Beste Zangers’ – wordt gevormd door de twee zussen Lesley en Michelle.

Artiesten treden op met familie voor families

Een klein gezelschap van ongeveer dertig personen zal in een intieme setting genieten van het exclusieve concert. In de afgelopen week maakten families kans op gratis kaartjes door een bericht te sturen naar 100% NL of via de social kanalen van de radiozender en Center Parcs. De vier winnaars verblijven met hun familie en vrienden in een volledig vernieuwde cottage in Center Parcs De Eemhof en kunnen de hele week terecht in de Aqua Mundo. Het concert vindt plaats in de Summer Hotspot van De Eemhof, de plek die deze zomer het middelpunt was van alle nieuwe buitenactiviteiten van het park.

Echt even samen tijdens Family & Friends Concert

Met het Family & Friends Concert sluit Center Parcs een zomer af waarin vele Nederlanders reikhalzend uitkeken naar een heerlijke vakantie dichtbij huis, middenin de natuur. Om dat mogelijk te maken, was er een speciaal aanbod samengesteld, zodat gasten op de parken onbezorgd vakantie konden vieren. “Met ruim 60 activiteiten per park hoefde niemand zich deze zomer te vervelen. Zo hadden we ons bestaande zomeraanbod uitgebreid met extra outdoor activiteiten, waarvan volop gebruik is gemaakt. Ook waren in alle parken zomer hotspots ingericht, waar onze gasten konden ontspannen en gebruikmaken van allerlei activiteiten en voorzieningen die anders binnen worden aangeboden”, vertelt Mark Giethoorn, Managing Director van Center Parcs Nederland. “We kijken dan ook terug op een mooie zomer, met een volle bezetting op al onze Nederlandse parken. Een zomer die we graag afsluiten met een sfeervol concert waarbij we vier families samenbrengen met hun geliefden. In een intieme sfeer worden zij getrakteerd op een prachtig akoestisch concert, een moment waarop je echt merkt dat muziek mensen verbindt.”

