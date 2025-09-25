Gastvrij Rotterdam verwelkomt ruim 20.000 horecaprofessionals tijdens 12e editie

De twaalfde editie van Gastvrij Rotterdam heeft deze week 20.624 horecaprofessionals samengebracht in Rotterdam Ahoy. Met 534 exposanten en een uitgebreid programma van wedstrijden, proeverijen en masterclasses, was de vakbeurs opnieuw hét platform voor inspiratie en innovatie in de horecabranche.



Robert Melaard, Managing Director van Gastvrij Rotterdam: “We zien ieder jaar groei, maar met behoud van kwaliteit, zowel voor wat betreft exposanten als bezoekers. Onze focus ligt op managers en ondernemers in de horeca. Dit jaar waren we al een maand van tevoren volledig volgeboekt, terwijl er nog meer bedrijven graag hadden willen deelnemen. Dat onderstreept dat Gastvrij Rotterdam duidelijk in een behoefte voorziet, zowel bij exposanten als bij bezoekers.”



Belangrijk gastronomisch platform

Gastvrij Rotterdam bevestigt met deze editie opnieuw haar rol als belangrijk gastronomisch platform voor de branche. Marijke Vuik van KHN zegt hierover: “Wat ik zo leuk vind aan deze beurs: hij is de afgelopen tien jaar enorm gegroeid, maar de vertrouwde sfeer is gebleven. Je doet hier zóveel inspiratie op. Alle hallen staan vol met nieuwe innovaties en mooie producten. En je spreekt er niet alleen leveranciers, maar ook collega-ondernemers; die ontmoetingen maken het verschil.”



Ook Ricardo Eshuis (directeur SVH en voorzitter bestuur Bocuse d’Or) ziet Gastvrij Rotterdam als een belangrijk ontmoetingsplek: “Je weet nooit wie je hier tegenkomt, maar je ontmoet altijd waardevolle mensen. Je doet kennis op die je vanuit je eigen perspectief niet zomaar krijgt, en je kunt ontzettend veel inspiratie opdoen.”



Culinaire topwedstrijden

De culinaire topwedstrijden op de beursvloer trokken grote interesse. Euro-Toques Nederland organiseerde op het Kookpodium onder andere de Young Chef Award, de Minder Zout, Meer Smaak Award, de Restaurantprijs, de Gastvrijheidsprijs, de Internationale Persprijs en Commis van het Jaar. In de Wedstrijd Arena vond The Green Chef’s Hat finale en ook de Voorronde van de HANOS Gouden Koksmuts.



Succesvolle themapaviljoens

Verder waren de themapaviljoens opnieuw een groot succes. Dit jaar kreeg het Start-up Pavilion een eigen plek, met in totaal 32 start-ups in samenwerking met Foodservice HOMiES (Mehmet Eser). Op de derde beursdag werd ook de samenwerking voor 2026 geformaliseerd. The Beer Xperience trok aanzienlijke belangstelling met 22 deelnemende brouwers. Duurzaamheid stond nadrukkelijk op de agenda: zowel bezoekers als exposanten toonden grote interesse, met volop aanbod en vraag in het Plant-Based Pavilion en Duurzaamheidspaviljoen Dit Smaakt Naar Meer!, een duidelijke bevestiging dat dit thema blijft groeien. Daarnaast waren het Wine & Fine Food Paviljoen en de Cocktail Promenade bruisende ontmoetingsplekken op de beursvloer.



Dank aan Founding Partners

De organisatie spreekt haar dank uit aan alle Founding Partners, die dit evenement mede mogelijk maken: Bidfood, Bakkerij Carl Siegert, Cordier, Eijsink, Heineken, J. van Doorn, Rational Nederland, Royal Smilde Foods, Satelliet Meubelen, Koninklijke Schmidt Zeevis Rotterdam, Sligro, Verwiel & Wijngaard, Winterhalter en De Zeeuw’s Vlees en Vleeswaren.



Vooruitblik naar 2026

We kijken nu al uit naar de volgende editie: de 13e Gastvrij Rotterdam, die plaatsvindt van 21 t/m 23 september 2026 in Rotterdam Ahoy.

