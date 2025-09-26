Omnisport opent Velo Lounge: nieuwe eventruimte pal naast wieler- en atletiekbaan

Omnisport Apeldoorn heeft dinsdag 23 september een nieuwe eventruimte geopend: de Velo Lounge, direct gelegen aan de wieler- en atletiekhal. Met deze uitbreiding geeft de topsportlocatie verder vorm aan zijn groeiambitie voor zakelijke evenementen, zonder de sportieve functie uit het oog te verliezen.

De feestelijke opening werd gevierd met ruim honderd genodigden. Op het programma stonden twee spectaculaire acts en mooie woorden van betrokkenen. Atleet Jonas Phijffers, zilverenmedaillewinnaar op het WK Atletiek in Tokio, sprak over zijn indrukwekkende debuutjaar dat begon bij het EK Indoor Atletiek in Omnisport. Robert Horstink, strategisch adviseur (top)sport bij de gemeente Apeldoorn, vertelde over de rol van de gemeente in sportbeleid en de waarde van topsport voor de stad.

Horstink sprak daarnaast vol lof over de nieuwe Velo Lounge: “Als gemeente hebben we exploitant Libéma de uitdaging gegeven om de kansen die het pand Omnisport biedt optimaal te benutten, zonder dat het de topsport schaadt. Met de Velo Lounge heeft ze een mooie balans gevonden en daar zijn we als gemeente Apeldoorn erg trots op.”

Midden in het hart van de topsportlocatie

De Velo Lounge biedt plaats aan 500 tot 1.500 gasten, heeft een ruimtelijk karakter dankzij natuurlijk daglicht en is uitgerust met modern meubilair en een eigen horecafaciliteit. Door de ligging pal naast de wieler- en atletiekbaan bevinden bezoekers zich letterlijk in het hart van de topsport. “Gasten kunnen de sprongen van een verspringer of de rondes van een baanwielrenner volgen tijdens hun bijeenkomst,” vertelt vestigingsmanager Heidi Smale.

Volgens Smale is de Velo Lounge een antwoord op de snelle groei van de zakelijke markt binnen Omnisport. “In vijf jaar tijd is het aantal zakelijke evenementen verdrievoudigd. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat de trainingen van top- en breedtesport door blijven gaan. De nieuwe ruimte zorgt ervoor dat sport en business niet met elkaar concurreren.”

Sport, business en entertainment onder één dak

De Velo Lounge is een aanvulling op het bestaande aanbod van Omnisport Apeldoorn. De ruimte is de oplossing voor evenementen die te groot zijn voor het congrescentrum (tot 500 personen), maar waarvoor de wieler- en atletiekhal (vanaf 1.500 personen) juist te ruim is. Dankzij de capaciteit, faciliteiten en unieke setting is de Velo Lounge ideaal voor bedrijfsfeesten, borrels, presentaties en plenaire sessies. Ondanks de groeiambitie met betrekking tot de zakelijke markt blijft Omnisport een belangrijke A-status locatie voor internationale topsportevenementen zoals het EK Indoor Atletiek, de Volleyball Nations League en het WK Baanwielrennen Junioren.

Vanaf nu te boeken

De Velo Lounge is vanaf nu beschikbaar voor zakelijke evenementen. Organisatoren die op zoek zijn naar een sportieve setting in de gezondste stad van Nederland kunnen contact opnemen via sales@omnisport.nl of 088 9000 390. Meer informatie is te vinden via www.omnisport.nl/velo-lounge.

Afbeelding: Omnisport Apeldoorn.