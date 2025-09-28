Nederlanders wandelen vier keer zo veel op vakantie

Nederlanders wandelen op vakantie bijna vier keer zo veel als thuis. Waar we in het dagelijks leven gemiddeld 1,3 kilometer per dag wandelen, stijgt dat op vakantie tot wel 5 kilometer per dag. Dit blijkt uit recente data van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP)* gebaseerd op het reisgedrag van 3.360 Nederlanders tussen 30 juni en 1 september 2025. “Vooral in gebieden met veel natuur trekken we logischerwijs vaak de wandelschoenen aan”, aldus Thierry Langeweg, Business Developer bij mobiliteitsadviesbureau Goudappel.

Tsjechië populairste wandelbestemming

Tsjechië blijkt de favoriete wandelbestemming te zijn onder Nederlanders: daar wandelden we de afgelopen maanden gemiddeld 5 kilometer per dag. Daarna volgden de Verenigde Staten (gemiddeld 4,8 kilometer per dag) en het Verenigd Koninkrijk (gemiddeld 4,4 kilometer per dag), blijkt uit data van het NVP.

Niet alleen het aantal kilometers, maar ook het aantal dagen waarop gewandeld wordt ligt in het buitenland fors hoger. Tijdens vakanties kiezen we ervoor om 71 procent van de dagen te wandelen, terwijl dat thuis op slechts 45 procent van de dagen gebeurt. “Je kunt je voorstellen dat mensen op vakantie simpelweg meer tijd hebben. Bovendien komen wandelvakanties steeds vaker voor. Het is duurzaam, zorgt voor ontspanning en is relatief goedkoop. Daarnaast wordt de wandelinfrastructuur in het buitenland steeds beter; ook dit maakt wandelvakanties aantrekkelijker en beter te doen voor een breder publiek”, aldus Johan Koolwaaij van Mobidot, die de NVP-gegevens analyseerde.

Buitenland minder goed ingericht voor fietsers

In tegenstelling tot wandelen, fietsen we in het buitenland aanzienlijk minder dan in Nederland. De top drie fietslanden van deze zomer is als volgt:

Duitsland: gemiddeld 3,0 kilometer

Frankrijk: gemiddeld 3,0 kilometer

Italië: gemiddeld 1,7 kilometer

“In het buitenland is fietsen vaak minder aantrekkelijk door de gebrekkige fietsinfrastructuur, de bergachtige omgeving en het gebrek aan fietsstroken of fietspaden,” legt Koolwaaij uit. “Daarnaast vinden we het vaak te veel gedoe om een fiets mee te nemen naar het buitenland, of zijn er geen huurfietsen beschikbaar. Ook is de lokale bevolking meestal minder gewend aan fietsverkeer, wat de fietsveiligheid aanzienlijk kan beïnvloeden.”

Nederland blijft fietsland: Overijssel bovenaan

Als we op vakantie gaan in Nederland, pakken we juist wél vaak de fiets. Vooral in Overijssel (9,7 kilometer per dag) en Friesland (9,6 kilometer per dag) wordt flink doorgetrapt tijdens de zomermaanden. “Nederland heeft een goede fietsinfrastructuur en is vlak. Bovendien zijn de afstanden tussen bezienswaardigheden relatief kort. Daardoor is de fiets hier een vanzelfsprekende keuze. Daarnaast is fietsen een mobiliteitsgewoonte die ook tijdens vakanties wordt toegepast”, voegt Langeweg toe. Ook wandelen in eigen land blijft populair, met Gelderland als koploper (gemiddeld 2,9 kilometer per dag), gevolgd door Utrecht (gemiddeld 2,3 kilometer per dag). “De Veluwe en Utrechtse Heuvelrug blijven onverminderd populair onder wandelaars”, concludeert Langeweg.