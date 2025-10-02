Vakantiehuizen in Oostenrijkse wintersportgebieden schaarser dan ooit

Terwijl we nog proberen zo lang als mogelijk vast te houden aan het ‘Indian Summer’ gevoel en de herfst er nu dan toch echt is, zijn vakantiehuizen in Oostenrijkse wintersportgebieden al schaarser dan ooit. Uit cijfers van Villa for You blijkt dat begin september meer dan de helft van de accommodaties al was gereserveerd. Vooral tijdens de piekweken zoals kerst- en voorjaarsvakantie is de beschikbaarheid minimaal: tijdens kerst is slechts 6 % van de vakantiehuizen nog beschikbaar, tijdens de voorjaarsvakantie nog zo’n 13 %.

Deze vroege boeking golf toont aan hoezeer wintersport onder Nederlanders geliefd blijft. De vraag naar grote groepshuizen in de sneeuw is immer groeiende. Steeds vaker reserveren gasten hun favoriete chalet alweer voor het volgende seizoen zodra ze thuiskomen van hun vakantie. Dat maakt vroegboeken volgens Villa for You oprichter Pepijn Zijslingeen trend. Met name voor families en vriendengroepen is het dus niet alleen spreekwoordelijk een doorgewinterde gewoonte.

Wintersporters hebben FOMO

Voor velen draagt het vooruitzicht van een vakantie bij aan hun welzijn. De zogeheten ‘fear of missing out’ speelt hierin soms een grote rol. Door vroeg te boeken weet men zeker dat dat ene fijne vakantiehuis op die topplek beschikbaar is. Villa for You ziet steeds vaker dat vroegboekers hun avontuur willen waarborgen. De trend van herboeken zet afgelopen jaren stevig door. De mooiste groepshuizen zijn vaak al opnieuw vastgelegd terwijl men nog onderweg is naar huis bemerkt Villa for You.

“Waar wij vóór de zomer steeds meer een beweging zien naar last minute boekingen, zien we de trend van herboeken voor de wintersport juist verstevigen. Groepshuizen en ook woningen tot tien personen raken snel vol, omdat gezinnen en groepen hun vertrouwde plek niet willen missen.”, aldus Zijsling.

Vroegboeken maakt gelukkig

Het platform voor Nederlandse wintersporters ziet ook dat de populariteit van wintersport onverminderd groot blijft. Zelfs nu de kosten van een skivakantie de afgelopen jaren flink zijn gestegen blijft de belangstelling overeind.

“Wintersport is en blijft één van de favoriete vakanties van Nederlanders. Ondanks hogere prijzen vinden gezinnen en vriendengroepen nog altijd massaal hun weg naar de sneeuw. Bij wintersport komt daar het sociale aspect bij: gezamenlijk uitkijken naar een reis, samen herinneringen opbouwen en later terugblikken versterkt de onderlinge band. De actieve aard van wintersport en het herbeleven van positieve ervaringen verklaren voor ons ook waarom veel reizigers regelmatig terugkeren naar dezelfde bestemming, aldus Arjen de Graaf (MSc, MBA) Commercieel Directeur van Wintersport.nl.

“Dit onderstreept hoe diep deze traditie in onze cultuur zit. Voor wintersporters betekent het dat vooruit plannen steeds belangrijker wordt om geen slachtoffer te worden van schaarste. Zeker grote groepen moeten er vroeg bij zijn.”, stelt Zijsling.