Nu al meer nieuwe campers verkocht dan in heel 2024

Aan de vooravond van de 60e Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht concluderen brancheorganisaties BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI) dat dit jaar tot nu toe al meer nieuwe kampeerauto’s zijn geregistreerd dan in heel 2024. Ook de verkoop van caravans zit in de lift.



Tot medio september noteerden KCI en BOVAG 2.558 nieuwe campers die in Nederland op kenteken zijn gezet. In kalenderjaar 2024 waren dat er van januari tot en met december 2.465 en dat betekende destijds al een toename van bijna 11 procent ten opzichte van 2023. Roel Reineman, voorzitter van KCI, voorziet een recordjaar: “De orderboeken zijn goed gevuld en op de aanstaande Kampeer en Caravan Jaarbeurs zijn mooie aanbiedingen te vinden, dus ik verwacht dat we in het laatste kwartaal gaan doorstoten richting een historisch hoog verkooptotaal van 3.000 nieuwe campers in 2025.”



Caravans ook in de plus

De brancheverenigingen zagen dit jaar tot halverwege september tevens 6.174 nieuwe caravans de showrooms uitrijden. Vorig jaar waren dat er in de eerste 3 kwartalen -inclusief de hele maand september- 6.106, waarna de teller voor heel 2024 op een totaal van 7.189 uitkwam. Dat was een plus van 6 procent in vergelijking met 2023. Voorzitter Rolf Reinders van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven: “Met deze cijfers wordt de status van Nederland als typisch caravanland nogmaals benadrukt. Nergens anders in Europa stijgen de verkoopcijfers, maar voor Nederlandse kampeerders blijft de caravan favoriet.”



Recordaantal

Inmiddels staat er een recordaantal van 633.802 caravans en campers in Nederland geregistreerd (peildatum 1 september 2025), oftewel bijna 12.000 meer dan een jaar geleden. Dit totaal betreft 208.374 kampeerauto’s en 425.945 caravans. De vakhandel verkocht dit jaar tot 1 september 12.479 gebruikte campers en 11.156 tweedehands caravans, waarmee de occasionverkoop stabiel is ten opzichte van voorgaande jaren.



Kampeer en Caravan Jaarbeurs

In Utrecht opent op woensdag 1 oktober de 60e editie van de Kampeer en Caravan Jaarbeurs zijn deuren. Vijf dagen lang kan het publiek hier alle nieuwe producten zien, voelen en beleven. Niet alleen caravans en campers, maar ook vouwwagens, (dak)tenten en accessoires. Campings en toeristische bestemmingen presenteren zich op de beursvloer, bezoekers kunnen workshops en lezingen bijwonen, op het klusplein worden oude caravans ‘gepimpt’ en op het buitenterrein kan iedereen zijn parkeerkunsten met camper of caravan vertonen. Het ‘grootste kampeerfeest van Nederland’ vindt tot en met zondag 5 oktober plaats.