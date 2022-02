Geef me de jongere dokter

Als ik iets maak (in de kerstvakantie nog een koofje gemaakt op de kinderkamer om een stel loslopende leidingen weg te werken), maak ik bijna altijd dezelfde fout. Terwijl ik eraan werk, zeg ik tegen mezelf: dit is slechts een testversie. Als ik het straks af heb, maak ik het de volgende keer nog beter. Maar, zoals dat gaat… maak ik er meestal niet nog één en blijf je tegen de eerste versie aan kijken en leer je leven met de onvolkomenheden. Dit is een geval waarin de eerste keer dus duidelijk niet de beste versie van het product is.

Aan de andere kant, als je voor het eerst een IKEA kast in elkaar zet, past alles perfect. Je werkt de handleiding door, mist misschien een schroefje, maar… voila! Staat als een huis! Alleen moet je de kast meestal niet bij het verhuizen – jaren later – uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Je krijgt hem bijna nooit meer zo stevig in elkaar gezet als voorheen. Dit is een geval waarbij de eerste keer eigenlijk wel de beste versie van het product is.

Werkt het ook zo met mensen? Stel je nu voor dat je ziek wordt en je een dokter nodig hebt. Het ziekenhuis geeft je de keuze tussen twee doktoren. De een is jong, de andere oud. Welke kies je? De oudere heeft meer ervaring, maar wordt ook snel moe en loopt misschien achter in nieuwe technieken. De jonge dokter heeft misschien geen ervaring, maar wel een frisse blik en is nieuwsgierig en wil uitblinken. Wat is de goede keuze? Ik krijg deze keuze in mijn hoofd niet opgelost.

Binnen bedrijven is dit vaak ook een punt van discussie. Neem ik iemand aan die jong is of juist iemand met ervaring? In mijn bedrijven werk ik graag met jonge mensen. Mensen die zich zonder enige vorm van voorkennis in een project kunnen gooien. Toch heb ik inmiddels geleerd dat mensen met ervaring zorgen voor stabiliteit, gewenning, loyaliteit en kennis. Kennis en gewenning die in alle jaren is opgebouwd.

Vaak is het per taak verschillend wat voor soort mens je nodig hebt. Sommige taken lenen zich voor herhaling, maar voor andere projecten moet je bij de eerste keer alles geven omdat er geen nieuwe kans is.

Toch is het juist de mix van deze twee elementen die zorgt voor succes, waarbij je de ervaring van de een kan combineren met de uitbundigheid van de ander. Ik geloof heilig dat jonge mensen soms als een frisse wind in het bedrijf kunnen dienen. Toch dien je ook te zorgen voor rust, reinheid en regelmaat (een tip die ik als ouder van kleine kinderen dagelijks toepas) door ervaren medewerkers te behouden.

In ons fusietraject met TeamAnimation en Toprecreatie zie je dit ook terug. Sommige medewerkers met meer dan 10 jaar ervaringen koppelen we nu aan jonge mensen die nog aan het begin van hun carrière staan. Het is nu al geweldig om te zien hoe zich dit ontwikkeld en ik ben heel benieuwd naar de resultaten! Aan het eind van dit jaar kom ik er op terug. Zorg er dus voor dat je bedrijf als een ervaren dokter is, maar toch de energie van een jongere vertoont. Oja… en haal die IKEA kast nooit uit elkaar. En als ik een koof bouw, moet ik het vanaf het begin als een eenmalig project beschouwen.