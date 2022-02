VrijetijdsTrends 2022

Het vrijetijdsgedrag van de Nederlander blijft zich in 2022 nog meer aanpassen aan de coronacrisis. Zeker nu een einde van de crisis nog niet in zicht is. Go-stop-Go, grenzeloze vrije tijd, dichtbij hybride en ‘omgekeerd plannen’ zijn de bepalende VrijetijdsTrends van 2022. Meer dan in de eerdere jaren zullen consumenten ook in hun vrijetijd rekening moeten houden met lockdowns en beperkingen. ‘Go-stop-Go’ lijkt de nieuwe werkelijkheid. Soms kan er veel, dan weer minder tot niets. De duidelijke grens tussen werk en vrijetijd verschuift nog meer doordat online en hybride werken, niet tijd-of plaatsgebonden is. De vrijetijd die we hebben is ‘dichtbij en immersief’. We blijven dichterbij huis en zoeken we naar immersieve belevingen. We willen even ontsnappen aan de werkelijkheid. Tijdens onze vakantie kiezen we voor autovakanties. De laatste lockdown laat zien dat de consument bereid is om anders te denken. Door beperkingen gaan we ‘omgekeerd plannen’. Denk aan het het ‘Dinchen’ (dinner & lunch) of vroeg in de ochtend sporten. Inspiratie voor vrije tijd in de lockdown staat als extra onder de VrijetijdsTrends.

Go-stop-Go

De coronacrisis lijkt meer dan ooit ons vrijetijdsgedrag te bepalen. Lockdowns (gedeeltelijk of geheel) bepalen veel in onze gastvrijheidsindustrie. Veel uitjes zijn inmiddels flexibel en voorbereid op verschillende scenario’s. Restaurants schakelen om van eten op locatie naar bezorgen aan huis. Als er ruime mogelijkheden zijn, dan neemt de consument het er direct van. Er wordt intens genoten onder het motto ‘nu kan het, op korte termijn mogelijk niet meer’. Flexibilisering van vakanties boeken en meer last minute boeken is ook een duidelijk gevolg van deze trend.

Grenzeloze vrije tijd

De duidelijke grens tussen werk en vrijetijd verschuift nog meer doordat online en hybride werken niet tijd-of plaatsgebonden is. Een positief effect is dat er meer spreiding is van vrijetijdsactiviteiten. Dit zorgt voor minder pieken op vrijetijdsbedrijven en een betere bezetting. Een ‘Workcation’, een mix van werk en vakantie is nu een mogelijkheid. Naast fysieke belevingen komen er ook digitale belevingen. Op dit vlak is een enorm aanbod ontstaan waarvan zowel online als live genoten kan worden.

Dichtbij en immersief

We blijven in onze vrijetijd dichter bij huis en kiezen weer meer voor autovakanties. We waarderen het aanbod van natuur, horeca, winkels en attracties in onze eigen omgeving, méér sinds de crisis. Live genieten heeft een enorme meerwaarde gekregen als tegenhanger van het meer digitale leven dat we lijden. Tijdens dagjes uit willen we even ontsnappen aan de realiteit en in een immersieve omgeving zijn. Het verklaart de populariteit van attracties als artentertainment (zoals Remasterd of meta maze Doloris), of bekende klassiekers als Efteling, Toverland en de dierentuinen. Nederland en de rest van Europa zijn weer populaire vakantiebestemmingen. Hotels en bungalows blijven de favoriete accommodaties en pop-up campings brengen in de meest drukke tijden unieke overnachtingen. Campers en caravans worden meer dan ooit verkocht. De camper is niet alleen populair voor senioren, maar ook voor millenials. Het is een ideaal middel om me rond te reizen.

Omgekeerd plannen

Wendbaarheid en flexibiliteit zijn noodzakelijk om je vrijetijd goed te plannen. Hierbij kan omdenken van belang zijn. In de huidige avond lockdown zien we dat consumenten vaker ’s ochtends gaan sporten of een lunch en diner combineren (dinchen of dunchen). Plannen is een groter element geworden in de vrijetijd. Door beperkte capaciteiten is boeken (veelal online) noodzakelijk.

Scenario voor de crisis: wendbaarheid en flexibiliteit? De grootste vraag is: ‘wat brengt de toekomst qua corona?’. De onzekerheid lijkt nu groter dan in de afgelopen twee jaren. Met vaccineren leek er een weg uit de crisis. Nu lijken er scenario’s te komen vanwege meerdere mutaties van het virus en mogelijke lockdowns in najaar en winter. De vraag is wat de gastvrijheidsindustrie hiermee gaat doen. Kan men het businessmodel flexibel en wendbaar maken of keert het ‘ouderwetse winterseizoen’ terug. Hierin gaan recreatiebedrijven in het naseizoen dicht in plaats van jaarrond te exploiteren. Een andere scenario is activiteiten meer hybride te maken, door inzet van digitale mogelijkheden. Het herstel van het internationaal toerisme lijkt nog ver weg. We zullen als inkomende toeristen met name inwoners van buurlanden zien. De crisis heeft er wel voor gezorgd dat toerisme/ de gastvrijheidseconomie op de agenda staat bij het nieuwe kabinet. De branche wordt steeds vaker gezien als een grote economisch factor en aanjager van veel maatschappelijke voordelen (zoals gezondheid en welzijn van de Nederlander).

VrijetijdsTrends updates

Deze trends zijn de mening van Goof Lukken, oprichter van het platform Vrijetijdskennis en docent aan de Breda University of applied sciences. Hij volgt als trendwachter al meer dan 25 jaar de vrijetijdsbranche

Goof Lukken bepaalt zijn trends door het verwerken van vele data als onderzoeksrapporten, media, waarnemingen in de branche, discussies met studenten en experts en cijfers. “Het gaat hierbij echter meer om duiding aan de mix van deze bronnen te geven. De vier bovengenoemde hoofdtrends geven een richting aan, waarbij per trend of ontwikkeling een eigen prachtig verhaal hoort. Daarom volgen er gedurende het jaar regelmatige trendupdates, blogs, vlogs en goede voorbeelden op www.vrijetijdskennis.nl. Zo ontstaat een compleet beeld van de vrije tijd die economisch en maatschappelijk steeds belangrijker wordt,” aldus Lukken.