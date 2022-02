Oesterdam Aqua: Nieuwe boatshow in Zeeland

Watersport in eigen land is populairder dan ooit. Iedereen die zich dit voorjaar nog wil oriënteren op een nieuwe boot mag daarom de nieuwste watersport beurs in Nederland in Tholen niet missen; Oesterdam Aqua. De focus bij Oesterdam Aqua ligt op de snel varende en sportieve watersport. Toegang voor bezoekers is gratis. Het watersportevent vindt plaats van zaterdag 2 tot en met maandag 4 april 2022 in Oesterdam Resort, Tholen. De maandag van het event is gereserveerd voor het maken van proefvaarten.

Nieuwe boten in de schijnwerpers

Naar verwachting tonen 15 tot 20 deelnemende bedrijven een overzicht van diverse sport- en speedboten, RIB’s en aanverwante producten. De eerste deelnemers van de bootshow zijn al bekend.

Initiatiefnemer Kempers Watersport zal met een aantal Sea Ray en Axopar modellen vertegenwoordigd zijn. Naast de boten van Kempers Watersport zullen de merken van ZWF Yachts, Tige en Belgian Boat Service aanwezig zijn. Op de kade zullen een aantal accessoires partijen vertegenwoordigd zijn waaronder Vanclaes trailers.

De volledige deelnemers- en botenlijst zal vanaf half maart worden gedeeld via de website van het event www.oesterdamaqua.nl

Een nieuwe beurs na het wegvallen van de corona-maatregelen

Initiatiefnemer van de nieuwe bootshow zijn Bart Kempers van Kempers Watersport, Buro 10 Events en resort Oesterdam. Bart Kempers: “We zien dat er veel vraag is naar nieuwe boten. Met het wegvallen van de voorjaarsbeurzen, willen we het gat wat daarmee ontstaan is opvullen zodat de consument zich goed kan oriënteren” Gertjan Roos, Buro 10 Events ‘Na de succesvolle introductie van Boatshow Hollandse Plassen in 2021, willen we met dit event ook de watersporters in Zeeland en België bereiken met dit live event.