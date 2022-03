Ervoor zorgen dat onze gast een onvergetelijke vakantie heeft. Dat is wat we doen. Steeds meer zien we dat de gast op vakantie dezelfde luxe verwacht als thuis, of zelfs nog meer. Tijdens een regenachtige dag willen zij zich binnen goed kunnen vermaken en vertoeven op comfortabele meubels, slapen in een goed bed en een warme sfeer proeven.

Door de coronapandemie is er in de interieurmarkt een probleem ontstaan. Grondstoffen zijn schaars, producten gewild, prijzen worden hoger en de levertijden lopen verder op. Het belang van tijd speelt een nog veel grotere rol dan het al gespeeld heeft. Het gebeurt des te meer dat je achter het net vist. Die ene stoel, dat prachtige dressoir of het bed waar je lekker in kunt wegdromen, voor je het weet is het uitverkocht. Of moet je er vier tot vijf maanden op wachten.

Om jouw recreatiewoningen te voorzien van de meubels die jij vindt bijdragen aan de totaalbeleving moet voor een andere aanpak worden gekozen. Eerst de woning ontwerpen en dan pas het interieur is inmiddels niet meer haalbaar. Deze sporen moeten naast elkaar lopen. Door eerder na te denken over het interieur worden levertijden gehaald en kan de woning voor het oplevermoment helemaal gereed zijn. Het is daarbij soms handig om een totaalleverancier in de arm te nemen die mee kan denken in dit proces.

Compleet in Stijl ondersteunt jou graag en denkt in mogelijkheden om jouw woning(en) op tijd, stijlvol én compleet in te richten.