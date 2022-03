Nieuw vakantiepark bij Hanzestad Kampen opent deuren en zoekt proefslapers

Hanzestad Kampen krijgt er een nieuwe toeristische hotspot bij met de opening van EuroParcs De IJssel Eilanden. Het park kent een weids uitzicht over het Reevemeer en de uiterwaarden. Doordat dit vakantiepark op zes eilanden wordt gerealiseerd straalt EuroParcs IJssel Eilanden dat oer-Hollandse gevoel uit. De waterrijke omgeving biedt veel mogelijkheden tot waterrecreatie en watersport. EuroParcs zoekt nu proefslapers voor dit gloednieuwe vakantiepark voor de opening in het weekend van 8 tot en met 10 april.

Het nieuwe vakantiepark is bijzonder omdat het straks bestaat uit 400 vakantiewoningen met een historische architectuur, waarvan vrijwel elke vakantiewoning over een eigen aanlegsteiger beschikt. “Het is het eerste nieuwe park dat we in 2022 openen”, vertelt Martin de Boer, Director Rental Sales van EuroParcs. “Het park is weliswaar nog niet helemaal gereed, maar we gaan het op zaterdagavond 9 april ter gelegenheid van de opening, toch al officieel en feestelijk in gebruik nemen in de Music Club Kampen, met tal van Volendamse artiesten.” Music Club Kampen is een bekende event-locatie in Kampen en omstreken dat nu onderdeel uitmaakt van EuroParcs De IJssel Eilanden.

EuroParcs zoekt proefslapers

Wie naar de feestavond wil komen, kan zich inschrijven voor het proefslaapweekend op dit gloednieuwe park bij de Roggebotsluis. “We zoeken proefslapers om het vakantiepark te testen”, zegt De Boer. “Het betekent dat je een weekend kosteloos kunt overnachten met de leukste en feestelijkste activiteiten. Je kunt elk aspect van het park ervaren en testen. Uiteraard willen we daarna wel horen wat we nog verder kunnen verbeteren.”

Kosteloos

Wie zich aanmeldt maakt kans om samen met 3 reisgenoten proefslaper te worden op dit nieuwste vakantiepark van EuroParcs. Het is een kosteloos verblijf van drie dagen en twee nachten op EuroParcs De IJssel Eilanden in een gloednieuwe vakantiewoning voor maximaal 4 personen. Inclusief een volledig verzorgde feestavond met bekende artiesten, hapjes en drankjes en tweemaal een complete ontbijtbox in de ochtend. Wie hier graag bij wil zijn als één van de allereerste gasten van EuroParcs De IJssel Eilanden, kan zich voor 22 maart aanmelden via de website www.proefslapen.nl