Urban winery Chateau Amsterdam haalt investering op van 1,5 miljoen euro

De European urban winery Chateau Amsterdam, de enige in zijn soort in Nederland, haalt een investering op van 1,5 miljoen euro. De investering is de eerste tranche van de in totaal 7 miljoen euro die de urban winery nodig heeft om een grotere winery te bouwen in Amsterdam-Noord, nieuwe wijnen te ontwikkelen en het merk ook buiten Amsterdam meer bekendheid te geven.

De investering van 1,5 miljoen euro is tot stand gekomen in een mix van bestaande en nieuwe investeerders. Dit jaar zijn er twee tranches van ieder 2 miljoen euro waarvoor Chateau Amsterdam nieuwe investeerders uitnodigt. De eerste tranche start op 8 maart, waarbij Chateau hun ‘Vriendenclub’ gaat openstellen voor privé deelnemers. Investeerders ontvangen dan certificaten van aandelen. Het wordt mogelijk om vanaf 250 euro mede-eigenaar te worden van Chateau Amsterdam. Dit verloopt via het Eyevestor platform. Private investeerders kunnen zich in deze investeringsronde aan het bedrijf verbinden met tickets vanaf 200.000 euro via een apart investeerders vehikel.

Van 60.000 naar 600.000 flessen

Chateau Amsterdam wil de magische wereld van wijn toegankelijker maken voor een breder publiek en zo mensen bij elkaar brengen. “We willen mensen inspireren het leven te vieren”, aldus oprichter Remy Harrewijn. In 2018 besluit hij met zijn vader en zakelijk partner wijnwereld voor altijd te veranderen: niet langer worden de flessen vervoerd, maar de druiven zelf. Het bedrijf bezit geen eigen vineyards maar maakt de wijn midden in de stad onder het toeziend oog van de consument. “Onze wijn verbindt en brengt verschillende achtergronden en culturen bij elkaar in onze winery in Amsterdam: producent en consument, jong en oud, natuur en stad, Europa en Amsterdam.”Chateau Amsterdam verkocht vorig jaar 60.000 flessen en wil dit de komende twee jaar vertienvoudigen om naar 600.000 flessen met een omzet van ruim 4 miljoen euro te groeien. Daarnaast heeft Chateau de ambitie uitgesproken om in 2025 tot de drie meest bekende wijnmerken in Nederland te behoren. De wijnen zijn o.a. te koop bij vakhandels, Stach, Jumbo en Hema, maar ook via directe kanalen zoals de webshop en de eigen winkel in Amsterdam-Noord. De recente ontwikkelingen en ambities worden inmiddels ook gezien door investeerders.

Chateau verdubbelt de vierkante meters van hun nieuwe kasteel

Chateau Amsterdam gaat een immens leegstaand pand van 3.000 m2 in Amsterdam-Noord ombouwen tot de grootste urban winery van Nederland met een gloednieuwe productiehal met o.a. meer dan 50 stalen tanks en een veelvoud aan houten vaten om wijn te maken, een proeflokaal met uitzicht op de productiehal, een restaurant met 150 stoelen en open keuken, eigen wijnwinkel, vergaderruimtes, kantoor voor het snel groeiende team medewerkers en aan de achterzijde een grote Franse binnentuin met terras en podium. “Dit wordt ons nieuwe clubhuis waar we alles waar Chateau voor staat samen gaan laten komen. Een plek om te ontdekken, experimenteren en te genieten van alles wat het leven de moeite waard maakt te vieren,” Remy Harrewijn, oprichter en CEO van Chateau Amsterdam.