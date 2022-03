Vakantiepark Dierenbos organiseert eerste editie van Springkussenfestival

Vakantiepark Dierenbos lanceert op 1 april een nieuw pop-up concept: het Springkussenfestival. Op een feestelijk ingericht festivalterrein worden meer dan tien springkussens neergezet, waaronder diverse grote glijbanen en twee stormbanen. Ook zijn er spelelementen toegevoegd en komt mascotte Jibo, de eekhoorn, de kids iedere dag een high five geven. Het Springkussenfestival is toegankelijk voor mensen die op het park verblijven en voor mensen uit de omgeving. Het festival wordt op 2 april feestelijk geopend, met onder andere een DJ.

General manager Annouk Smeets: “Een aantal keer per jaar organiseren we extra evenementen en activiteiten, gericht op gezinnen. We zien dat dit een grote meerwaarde heeft en dat onze gasten het ontzettend leuk vinden.”

Ongestoord klauteren

Het festivalterrein is voorzien van picknickbanken, schaduwdoeken, vrolijke vlaggetjes en allerlei decoratie. Jibo’s bar voorziet de gasten van hapjes, ijsjes en drankjes. Het festival is bedoeld voor kinderen tot en met twaalf jaar. Hierdoor kunnen zij ongestoord klauteren, glijden, duikelen en springen terwijl de ouders van een hapje of drankje kunnen genieten. Ook aan de allerkleinsten is gedacht. Smeets: “Peuters en kleuters kunnen kruipen en spelen in de speelrups, duikelen in de paddenstoel-ballenbak of springen tussen de diertjes.”

Het is voor kinderen mogelijk om hier op doordeweekse dagen hun kinderfeestje te geven. Smeets vertelt: “Kinderen kunnen hier lekker springen samen met hun vriendjes en vriendinnetjes op onze springkussens en zwieren van alle glijbanen en daarna smullen van frietjes met snacks en ranja.” De jarige krijgt een presentje mee naar huis.

Dagelijks geopend Het Springkussenfestival is van 1 april tot en met 22 mei dagelijks geopend tussen 10.00 en 17.00 uur, ook tijdens het paasweekend en in de meivakantie. Verblijfsgasten kunnen hier tijdens hun verblijf onbeperkt gratis gebruik van maken. Voor overige bezoekers is de entreeprijs voor kinderen tot en met twaalf jaar €3,50. Volwassenen mogen gratis mee naar binnen.