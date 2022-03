FLETCHER HOTELS RESERVEERT 3,5 MILJOEN ZOMERBONUS VOOR PERSONEEL IN HOTELS

Fletcher Hotels voorziet voor 2022 een geweldig en daardoor buitengewoon druk jaar en reserveert 3,5 miljoen voor het hotelpersoneel. “Zowel de lente- als de zomerperiode zal heel druk gaan worden in de hotels en restaurants. Het is belangrijk dat we onze mensen behouden. Daarom krijgt iedereen die na de zomer in dienst is een zomerbonus”.

Voorjaar en zomer gaan druk worden in de hotels

Afgelopen 2 jaar heeft Fletcher Hotels gezien dat korte vakanties in eigen land nog populairder zijn geworden. In 2020 en 2021 hebben het aantal short-trips in eigen land alle records verbroken. Ook dit jaar verwacht Fletcher Hotels dat deze drukte zal aanhouden. Daarnaast is de verwachting dat het voorjaar erg druk gaat worden doordat de hotels en restaurants voor het eerst na 2 jaar zonder beperkingen open zijn. Vooral voor Pasen, Pinksteren en de meivakantie zijn de verwachtingen hoog. Pre-corona zijn dit bij uitstek dagen voor een korte vakantie in eigen land en realiseert Fletcher Hotels bezettingen tegen 100%.

Ook heeft Fletcher Hotels gezien dat het hoogseizoen, juli en augustus, afgelopen 2 jaar beter zijn geweest dan pre-corona. Nederlanders hebben de afgelopen 2 jaar vaker hun vakantie in Nederland doorgebracht en hebben Nederland hierdoor herontdekt. “Ook dit jaar verwachten we dat deze trend doorzet. Nederlanders hebben ervaren hoe mooi Nederland is en zullen daardoor vaker hun vakantie in eigen land doorbrengen” aldus Rob Hermans – CEO Fletcher Hotels.

Zomerbonus voor iedereen, 3,5 miljoen euro gereserveerd

Vooral de horecabranche heeft te maken met een krappe arbeidsmarkt. Fletcher Hotels doet er alles aan om te zorgen dat voldoende medewerkers kiezen voor een baan bij Fletcher. Zo zijn de salarissen verhoogd en krijgt iedereen die na de zomer in dienst is in een van de 110 hotels een zomerbonus. “Iedereen in de hotels komt in aanmerking voor die bonus van maximaal 750,- euro. Wij vinden het erg belangrijk dat we onze medewerkers aan ons binden waardoor ze langer in dienst blijven. De huidige medewerkers hebben zeer enthousiast gereageerd op deze bonus” vertelt Rob Hermans. Met 110 hotels en bijna 5000 medewerkers in de hotels is de verwachting dat Fletcher Hotels na de zomer ongeveer 3,5 miljoen euro zomerbonus aan haar medewerkers gaat uitkeren.

Meer flexibiliteit en meer salaris met FletcherGIG

Ook is Fletcher Hotels gestart met de zogenaamde FletcherGIG, het interne uitzendbureau. Middels de FletcherGIG kunnen medewerkers zelf kiezen in welke hotels de medewerker(s) welke werkzaamheden willen verrichten en op welk moment. Medewerkers van Fletcher die zich hiervoor aanmelden, krijgen automatisch diensten aangeboden waarvoor zij in aanmerking komen. Via deze app kunnen zij de diensten accepteren. Medewerkers van Fletcher die via de FletcherGIG app diensten invullen krijgen 10% extra betaald. Daarnaast kunnen mensen ook solliciteren en in dienst komen van dit uitzendbureau van Fletcher. Fletcher betaalt ook deze mensen ruim boven de CAO. “We zien dat medewerkers in de horeca graag flexibel zijn in het aantal uur, werkzaamheden en locatie waar zij willen werken. Met dit interne uitzendbureau bieden we maximale flexibiliteit aan onze medewerkers en heeft iedereen zelf vrijheid in het aantal uren dat men wil werken” aldus Rob Hermans.