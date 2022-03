Kampeervakantie te duur door hoge brandstofkosten?

Ook de kampeerder ontkomt niet aan een onsmakelijke rekening bij de benzinepomp. En dat roept vragen op. Is een vakantie naar Zuid-Frankrijk of Italië nog wel te doen met die hoge benzineprijzen? Of zijn er trucjes om te besparen op je trektocht met de caravan of camper? Frans Hoofwijk, camperexpert bij deelplatform Camptoo, over hoe je eenvoudig de brandstofkosten drukt, van enkele tientjes tot honderden euro’s.

Houd rekening met welk kampeervoertuig je op vakantie gaat

De natuurwetten zijn simpel: Hoe lichter de camper, hoe minder het brandstofverbruik is. Ook de motor van het voertuig speelt een belangrijke rol. Een nieuwere motor zal zuiniger zijn dan een oudere motor, en vriendelijker voor het milieu. Bij het reizen met een caravan ben je afhankelijk van het trekkend voertuig. Is dit een moderne benzine-auto dan zal deze zuiniger zijn dan een oudere dieselauto, en wederom vriendelijker voor je omgeving. Ook hier geldt: hoe zwaarder de caravan, des te meer brandstof je verbruikt.

Vermijd bergen en houd de snelheid in de gaten

Ook onderweg kun je de brandstofkosten drukken. De camper zal op zijn zuinigst zijn wanneer de omstandigheden het gunstigst zijn. In andere woorden: wanneer de camper minder hard hoeft te werken. Een constante snelheid bij een gelijkblijvende ondergrond zal het beste zijn voor je brandstofverbruik. In de bergen moet een camper flink aan de bak, terwijl die zich op vlakke stukken minder hoeft in te spannen. Houd ook de snelheid in de gaten. Een lagere snelheid zorgt voor een lager verbruik. Bovendien: je bent op vakantie, niet op de vlucht.

Pak licht en check de bandenspanning

Bij een optimale bandenspanning en een lager gewicht kun je écht wel brandstof besparen. Zorg dat de bandenspanning volgens de voorschriften zijn opgepompt en neem zo weinig mogelijk bagage mee. Je kunt onderweg best een extra wasje draaien of inkopen doen bij de supermarkt in het buitenland. Neem voldoende voedsel mee voor de eerste 2 dagen om vervolgens op je eindbestemming inkopen te doen. Zo leer je ook de buitenlandse keuken beter kennen.

Kies de vriendelijkste pomp

Over het algemeen betaal je aan de snelwegpomp de hoogste prijs voor een volle tank. Verstandiger is het om de afslag te pakken en te tanken in een nabijgelegen dorp of stadje. Zijn jullie van plan vakantie te vieren in eigen land, dan loont het om te gluren bij de buren. Bij zowel onze ooster- als zuiderburen zijn de benzineprijzen doorgaans een stuk vriendelijker.

Beperkt het aantal kilometers

Door niet helemaal af te zakken naar het Middellandse Zeegebied bespaar je al gauw honderden euro’s aan brandstofkosten. Probeer het aantal kilometers daarom eens te beperken en kies voor een vakantiebestemming dichtbij huis. Je hoeft echt niet altijd ver weg te gaan om het naar je zin te hebben. Wat ook helpt: blijf iets langer op één plek staan en verken de omgeving zo veel mogelijk met het plaatselijk vervoer of met de fiets.



Huur een elektrische camper De elektrische camper is aan een voorzichtige opmars bezig en ook op ons platform vind je er een aantal in de verhuur. De actieradius is misschien iets minder dan van een reguliere camper, maar de fun is zeker niet minder. Je ‘tankt’ elektrisch door ‘m te stekkeren, wat een veel lager kostenplaatje heeft dan fossiele brandstof. Een laadpas is vaak bij de verhuur inbegrepen.