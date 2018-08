Geniet van Amsterdam bedolven onder duizenden lichtjes

Wandel op donderdagavond 27 december door een prachtig verlicht Amsterdam en langs de vele unieke kunstwerken van het Amsterdam Light Festival. Blijf nog even in kerstsferen en wandel op Derde Kerstdag deze unieke avondwandeltocht. Wandelaars kunnen kiezen uit een route van 10 of 15 km langs de sfeervolle straten, grachten en kerstmarkten. Inschrijven is mogelijk via amsterdamlightwalk.nl.

Twee prachtige routes

De start- en finishlocatie is in hartje Amsterdam: The Passenger Terminal. Vanuit hier starten de 10 en 15 km routes. De 10 km blijft rondom de grachtengordel en laat een groot deel van de kunstwerken van het Amsterdam Light Festival zien. De 15 km route laat wandelaars nog meer van de stad zien en gaat langs een aantal extra kunstwerken. Via het sprookjesachtige Vondelpark gaat de route verder richting het levendige en gezellige Museumplein. De gevarieerde routes en winterse gezelligheid maakt het een wandelevenement voor iedereen: jong, oud, vrienden en familie.

Wandel voor de Vondelkerk

Voor de 4e editie van de Amsterdam Light Walk is er gekozen voor een nieuw goed doel. Dit jaar kunnen wandelaars bij hun inschrijving een donatie doen om de Vondelkerk duurzamer en daarmee meer toekomstbestendig te maken. Met deze donatie kan Stadsherstel Amsterdam ledverlichting aanbrengen in de Vondelkerk om de glas-in-loodramen, het schilderachtige plafond en andere karakteristieke ornamenten te kunnen uitlichten. Op deze manier wordt er maar liefst 70 tot 80% energie bespaard.

Inschrijving

Vanaf maandag 27 augustus kunnen wandelaars zich inschrijven voor de 4e editie van de Amsterdam Light Walk. Inschrijven is mogelijk t/m 10 december of tot de deelnemerslimiet is bereikt via amsterdamlightwalk.nl.