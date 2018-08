Unieke fiets ‘De Stijl’ uitgereikt

Feestelijke prijsuitreiking van de speciale editie van de Sandwichbike ‘De Stijl’ in het Mondriaanhuis in Amersfoort

Bij het Mondriaanhuis in Amersfoort is de speciale Sandwichbike ‘De Stijl’ uitgereikt aan Nico van den Berg uit Utrecht. Hij had de fiets gewonnen door mee te doen aan een win-actie van het Routebureau Utrecht. De bijzondere fiets werd vorig jaar in het Stijljaar ontworpen door FREEM Bikes & Coffee en werd beschikbaar gesteld door de provincie Utrecht. Daarnaast mocht Nico ook twee Citycards van de VVV Amersfoort in ontvangst nemen.

Nico en zijn vriendin zijn grote fietsliefhebbers en maken vaak lange fietstochten. Hij was dan ook blij verrast dat hij deze speciale Stijl-editie van de Sandwichbike gewonnen had: “Nu win ik zomaar een mooie fiets in de kleuren van mijn favoriete Utrechtse architect!”

Routebureau Utrecht

Fiets- en wandelroutes zijn een belangrijk middel om Utrechtse iconen zoals de Stijl te beleven. Gemeenten en de provincie Utrecht hebben de ambitie om meer inwoners en bezoekers op de fiets, al wandelend of varend te laten genieten van onze provincie. Om in Utrecht één aanspreekpunt te hebben voor alles wat met routes te maken heeft, hebben zij begin dit jaar het Routebureau Utrecht opgericht. Het Routebureau Utrecht heeft als doel de kwaliteit van de routes en routenetwerken bewaken, thematische routes en routenetwerken ontwikkelen en routegebonden recreatie stimuleren.

RoutesinUtrecht.nl

Het Routebureau Utrecht heeft onder andere de website www.RoutesinUtrecht.nl ontwikkeld. Deze website voor inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht laat een doorlopend aanbod van de beste fiets-, wandel- en vaarroutes door de regio zien. Bijvoorbeeld de Stijlroute, een fietsroute die talrijke verhalen van De Stijl tussen Utrecht en Amersfoort met elkaar verbindt.

Fotografie Anne Hamers.