Toverland pakt tijdens Halloween grootser uit dan ooit

Attractiepark Toverland presenteert op zes avonden in oktober de populaire Halloween Nights. Met drie nieuwe scare zones en meer karakters dan ooit wordt dit de spannendste editie tot nu toe. Tijdens de Halloween Days in de herfstvakantie vinden er tevens extra Halloween-activiteiten voor kinderen plaats.

Halloween Nights

Tijdens de Halloween Nights worden bezoekers de stuipen op het lijf gejaagd in vijf scare zones, twee spookhuizen en een doolhof. Drie scare zones zijn nieuw: In Morgana’s Frozen Souls is de hoofdrol weggelegd voor ijsheks Morgana, die met haar ijskoude magie over Avalon wil heersen. Clowns zetten de boel op stelten in Cirque en in Shadows Of The Sea dolen angstaanjagende zeewezens rond. Er worden maar liefst tachtig karakters ingezet. De avonden wordt afgetrapt met een grote Halloween-parade.

Halloween Days

Het overdekte themagebied Land van Toos staat tijdens de herfstvakantie in het teken van Happy Halloween. Fladderende spoken, griezelige heksen en spannende pompoenen hebben hun intrek genomen in het themagebied. Daarnaast kunnen jonge bezoekers genieten van een speciale Halloween-show en een heus griezeldoolhof.

Praktische informatie

De Halloween Nights vinden dit jaar plaats op 13, 17, 18, 19, 20 en 27 oktober. De spookhuizen Screaming Swamp en Villa Phobia zijn geopend vanaf 17.00 uur, de overige Halloween-activiteiten starten om 19.00 uur. Toverland is tijdens de Halloween Nights geopend tot 23.00 uur. Voor angsthazen is er de Halloween Toverstaf: zodra het licht van deze staf ontstoken wordt, druipen de griezels vanzelf af. De Halloween Days zijn dagelijks van 13 tot en met 28 oktober. Via de website van Toverland kunnen tickets met korting gekocht worden.