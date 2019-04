Gidsen doen oude tijden herleven tijdens Oer-IJ Expeditie

Donderdag 30 mei staat in het teken van de derde editie van de Oer-IJ Expeditie. Wandelaars herleven tijdens routes van 10, 16, 21, 26, 28 en 33 km de geschiedenis van het Oer-IJ-gebied. Onderweg nemen gidsen deelnemers mee naar het verleden en spelen acteurs de geschiedenis na. Dit allemaal in het nieuwe thema: Militair landschap. Inschrijven is mogelijk t/m 16 mei a.s.

Ontdekkingstocht

De Oer-IJ Expeditie heeft ieder jaar een ander thema. Dit jaar is gekozen voor ‘Militair landschap’. Door de jaren heen is er in het Oer-IJ-gebied veel strijd gevoerd. Strijd tussen rangen en standen, tussen arm en rijk, tussen boeren, burgers en bevoegd gezag. Dit is op veel plekken nog steeds terug te zien. Kastelen, forten, liniedijken, verdedigingswerken en een lanceerinrichting voor raketten geven het gebied een militair tintje. Tijdens de Oer-IJ Expeditie draait het niet om wandelen alleen. Op maar liefst twintig plekken staan verschillende gidsen en acts. Zij zorgen ervoor dat de Oer-IJ Expeditie niet alleen een sportieve activiteit is, maar ook nog eens leerzaam. De gidsen en acteurs op de route laten op de verschillende plekken zien en horen wat er vroeger in dit landschap gebeurde. Want het gebied heeft een rijke historie. Tijdens het evenement worden wandelaars getrakteerd op een aantal activiteiten en acts die in het teken staan van het thema.

Expeditie highlights

Onderweg krijgen wandelaars op een passende manier informatie over onder andere de Slag bij Castricum die in 1799 plaatsvond, de Hoekse en Kabeljauwse twisten in 1345 en de vele bunkers die het gebied bezit. De Oer-IJ Expeditie gaat in de verhalen terug tot aan het begin van de jaartelling. De eerste bewoners van het Oer-IJ-gebied raakten slaags met de Romeinen, die onredelijke belastingeisen stelden. Deze verhalen gaan door tot de Tweede Wereldoorlog en laten de geschiedenis van 2.000 jaar strijd in Midden-Kennemerland zien. Inmiddels hebben bijna 3.000 wandelaars zich ingeschreven voor de Oer-IJ Expeditie. Met een keuze uit zes verschillende routes zit er voor ieder type wandelaar een geschikte route tussen. Op donderdag 16 mei sluit de inschrijving van het wandelevenement. Inschrijven is mogelijk via www.oerijexpeditie.nl