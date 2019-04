Typisch Brabantse mentaliteit en gastvrijheid onder vergrootglas in campagne om Brabant (inter)nationaal stevig op de kaart te zetten

Onder grote belangstelling werd tijdens een netwerkevent van VisitBrabant bij Doloris in Tilburg Brabant is Open 2019 gelanceerd. In deze campagne, waarin meer dan 30 Brabantse partijen samenwerken om Brabant (inter)nationaal stevig op de kaart te zetten, speelt dit jaar de Brabander een prominente rol. Brabant is Open duidt de typisch Brabantse mentaliteit en gastvrijheid, en daarmee het karakter van de Brabanders. Zij zetten het beste van Brabant op de kaart en laten zien dat in Brabant de deuren altijd open zijn; voor (inter)nationale bezoekers, studenten en expats. Tijdens het netwerkevent werd nog eens duidelijk dat mede dankzij omvangrijke samenwerkingen zoals Brabant is Open de stijgende lijn in bezoekcijfers wordt voortgezet.



Do as the locals do

Tijdens het jaarlijks terugkerend netwerkevent van VisitBrabant kregen ruim 100 stakeholders een doorkijkje in de campagne Brabant is Open 2019, met daarin tevens een Ode aan de Brabander, geschreven en voorgedragen door de Tilburgse stadsdichter Onias Landveld. Brabanders weten precies wat op ieders shortlist móet staan tijdens een bezoek aan Brabant. Een hoofdrol dus voor locals in de campagne. In inspirerende video’s delen zij hun favoriete plek in Brabant en roepen iedereen op hetzelfde te doen. Tot nu toe stroomden al meer dan 1000 tips binnen! Deze local tips – van culturele hotspots en must-sees tot favoriete restaurants en praktische tips voor een ultiem verblijf in Brabant – worden gebundeld in toplijsten waarmee VisitBrabant potentiele bezoekers in Nederland, België en Duitsland inspireren tot een shortstay naar Brabant.

Unieke influencer strategie

Net zoals voorgaande jaren worden de meest iconische plekken van Brabant ook bezocht door influencers; zorgvuldig geselecteerde (inter)nationale bloggers, instagrammers en andere contentmakers bezoeken dit jaar twee keer in teams Brabant. Elk team stelt zélf hun twee shortstays samen, gebaseerd op local tips en iconische highlights. VisitBrabant voorziet de teams daarnaast van allerlei tips voor hun ultieme shorstay-beleving en tijdens hun reizen ontmoeten zij locals en worden ze verrast met gastinfluencers en bijzondere gebeurtenissen. Zij delen hun ervaringen live en inspireren hun achterban met verhalen, video’s en foto’s over Brabant via (social)media en andere platformen met hashtag #BrabantisOpen

Grootschalige samenwerking

Meer dan ooit slaan we dit jaar de handen ineen om Brabant zowel als toeristische bestemming, als om plek om te wonen, te werken en te studeren op de kaart te zetten. Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Helmond, Heusden, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Beekse Bergen, Efteling, Van Gogh Brabant, Provincie Noord-Brabant en VisitBrabant werken samen aan een nog grotere bekendheid van onze highlights in Nederland, België en Duitsland, dit jaar met de focus op Duitsland. Ook het thema FOOD is volledig geïntegreerd in de campagne; goed eten is immers onlosmakelijk verbonden met een shortstay in Brabant.



Studenten, touroperators en expats

In samenwerking met Fontys en BUAS laten studenten met een video hún studentenstad zien en in het kader van Brabant is Open organiseert VisitBrabant drie site inspections waarmee de internationale travel trade geïnspireerd wordt Brabant als bestemming op te nemen in hun aanbod. Ook de organisatie van Brabant International Day is ondergebracht binnen de campagne. Op uitnodiging ontdekken expats met hun gezin meer van Brabant, waardoor zij als ware ambassadeurs hun familie en vrienden kunnen laten zien hoe fijn het is om hier te wonen en te leven. De Campagne Brabant is Open 2019 loopt van april tot november 2019.