Parkeerplaats Heerderstrand feestelijk geopend

Op woensdag 24 april is de nieuwe parkeerplaats van het Heerderstrand feestelijk geopend samen met de wethouders Meijer en Berkhoff en de raad van gemeente Heerde. De parkeerplaats werd in maart al opgeleverd door Schagen Infra, maar werd deze week symbolisch geopend met het planten van een beuk op de ligweide. De opening gaf een goede gelegenheid om samen met de wethouders en de raad een blik te werpen op de toekomst. De wethouders werden onder toeziend oog van de raad aan het werk gezet. Samen plantten zij een beuk op de ligweide, die samen met de parkeerplaats nieuw leven in Heerderstrand zal blazen. De plannen voor de nieuwe parkeerplaats werden in 2015 geïnitieerd door terreineigenaar Leisurelands. Aanleiding hiervan was een autobrand in 2010. Hulpdiensten hadden door de ongestructureerde parkeerplaats niet de mogelijkheid om de brand op een snelle en veilige manier meester te maken. Het gebrek aan (sociale) veiligheid maakte de komst voor een nieuwe parkeerplaats noodzakelijk. In 2018 kreeg Leisurelands de vergunning om van start te gaan met de bouw, en een jaar later werd het opgeleverd. De parkeerplaats is groter, overzichtelijker en efficiënter. Op dit moment lijkt het nog een kale vlakte. De aankomende jaren zal de parkeerplaats echter steeds meer passen in het landschappelijke karakter van Heerderstrand. Tussen de parkeervakken zijn namelijk loofbomen geplant. De loofbomen zijn minder brandgevoelig dan de oude naaldbomen die tot 2018 op de parkeerplaats te vinden waren. Binnen drie jaar zal de parkeerplaats weer groen kleuren. Terreineigenaar Leisurelands gaf in de presentatie ook een korte blik op de toekomst. Om Heerderstrand aantrekkelijker te maken voor het publiek op zowel de lokale als regionale markt, ziet zij mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls en een versterking van de recreatieve functie op het gebied van horeca en dagrecreatie. Meer informatie over ontwikkelingen door Leisurelands op www.leisurelands.nl.