Surrealistisch kunstdoolhof en rooftopbar

Na bijna tien maanden bouwen is het op 17 mei zover; Doloris opent haar deuren voor publiek. Doloris is hèt nieuwe creatieve complex van Nederland, bestaande uit een surrealistisch kunstdoolhof en een gigantische rooftopbar. Doloris’ Meta Maze wordt dé nieuwe creatieve trekpleister van Tilburg. Het prikkelt je zintuigen op zo’n manier dat dit tot een nieuwe kijk op de wereld kan leiden. Een ‘climb-through’ art experience van 400 m2, bomvol kunst en te vergelijken met de werelden van Alice in Wonderland, Narnia of Stranger Things. Met 40 ervaringskamers is Doloris’ Meta Maze de enige ‘immersive art experience’ van dit formaat in Europa en qua vorm uniek in de wereld. De nieuwe trailer licht een tipje van de sluier op van de doolhof.

Wereldse smaken met uitzicht op de skyline van Tilburg

Boven het kunstdoolhof vind je het Doloris’ Rooftop. Op deze unieke locatie als verbinding tussen de Spoorzone en de binnenstad, kun je ontspannen en genieten van de skyline van Tilburg. Het rooftop restaurant samen met het dakterras (inclusief 360° uitzicht) maakt van Doloris een van de grootste rooftops in de Benelux. Tijdens de zoektocht naar een locatie voor de kunstinstallatie stuitte Joep van Gorp op een bijzondere plek; een oud postkantoor direct naast het Centraal Station van Tilburg, met daar bovenop een groot dakterras. Samen met horeca-ondernemer Jaap van Ham, eigenaar van Polly Maggoo, Cafe Bakker en Het Ketelhuis, en Steffan Oerlemans en Gijs van der Velden, van creatief cateringbedrijf Cookaholics, is het plan voor de rooftopbar uitgewerkt.“Doloris’ Rooftop is een plek waar je kunt genieten van ontzettend uiteenlopend, maar verrassend streetfood, toffe cocktails, lekkere drankjes en een heel relaxte sfeer. Een rooftop klinkt als iets dat vooral buiten is, maar we hebben evenveel zitplaatsen binnen als buiten.” aldus horecaondernemer Gijs van der Velden. “We serveren streetfood van over de hele wereld, creatief gepresenteerd in uiteenlopende gerechten om te delen. Je kunt je bezoek aan het kunstdoolhof combineren met een bezoek aan de rooftop, maar de rooftop is ook altijd los te bezoeken.” aldus Gijs. Vanaf vrijdag 17 mei is het complex te bezoeken. Voor meer informatie, reserveringen en tickets kun je terecht op de website.