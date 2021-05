Glamp Outdoor Camp Veluwe

Bijzondere Glamping Accommodaties midden in ongerepte natuur

Extra informatie:

Verkoopinformatie

Dagprijzen: de kleinste tent (Air) vanaf € 45 per nacht in het laagseizoen tot en met de duurste tent (Arcade) vanaf € 190 per nacht in het hoogseizoen

De glampings zijn geopend van 23 april tot en met 30 september

7 locaties

Veluwe, Appeltern, Zuna (aan de rivier ‘De Regge’ in de buurt van de Sallandse Heuvelrug), Vliegveld Twenthe (tussen de bunkers), Winterswijk, Schaijk, Burgers’ Zoo.

Kindvriendelijk

Alle glampings zijn kindvriendelijk, denk hierbij o.a. aan ludieke, educatieve outdoor activiteiten passend bij de regio. Check bij het maken van je keuze bijvoorbeeld op speeltuinen en kinderactiviteiten.

Accommodaties

Er zijn 16 tenten, van hele luxe design tenten (zoals Arcade, Panorama, Dormer Cabin) tot en met tenten voor natuurliefhebber/outdoor fanaat (zoals Bell, Awaji, Air). Voor grote gezinnen zijn er luxe safari tenten. In totaal biedt GOC een kleine 500 accommodaties aan, voor in totaal ca 2.000 personen

Faciliteiten

Alles is aanwezig. GOC maakt de bedden op bij aankomst. De wifi in je tent is gratis en snel. Heb je de CampCrew nodig? Stuur ze dan een app.

Trouwlocatie

Glamp Outdoor Camp kan ook fungeren als een unieke trouwlocatie. Ideaal in deze tijd. Want: lekker in de natuur, met vrienden en familie, waarbij iedereen ook kan blijven slapen en 100% corona proof. Bij Appeltern komt er zelfs een heus trouweiland waar je elkaar het ja-woord kan geven.

Parkeren

Het is niet mogelijk om met de auto bij de accommodaties te komen. Er is een centrale parkeerplek bij de entree

Over Glamping Outdoor Camp

Glamp Outdoor Camp is in 2020, midden in de corona tijd gestart op de Veluwe. In Hoenderloo om precies te zijn. Het festival seizoen viel voor pop-up glamping bouwer CampSolutions in het water en Bungalowpark Hoenderloo was op zoek naar unieke en snelle uitbreidingsmogelijkheden. Een goed gesprek volgde tussen CampSolutions eigenaar Wouter Leuven en recreatieondernemer Danny Paerl. Al snel sloegen ze de handen ineen om een uniek concept neer te zetten: een pop-up glamping op de Veluwe met een relaxte festival vibe, midden in de ongerepte natuur. Het bleek een groot succes! Daarom zijn er dit jaar naast de Veluwe nog vijf (met twee onder voorbehoud) nieuwe locaties bijgekomen! Wouter en Danny hebben inmiddels ook een derde partner gevonden in Edwin Smaal.

Over Wouter, Danny & Edwin

Bijna 15 jaar geleden begon Wouter Leuven zijn avontuur met een legertruck en een legertent. Inmiddels is hij een belangrijke speler in Europa op het gebied van tenten en glamping structuren. Sfeer & beleving staan bij Wouter hoog in het vaandel, wat goed van pas komt bij het concept van Glamp Outdoor Camp. Danny Paerl is al jarenlang een gepassioneerd toeristisch ondernemer en o.a. eigenaar van Bungalowpark Hoenderloo. Hij haalt zijn energie uit conceptcreatie van vaak niche concepten waar gastvrijheid op een vernieuwende wijze wordt gecombineerd met een digitale oplossing. Afgelopen jaar creëerde hij samen met Wouter Glamp Outdoor Camp en onlangs startte hij samen met Edwin Smaal het nieuwe leisure brand Cuber. Edwin heeft diverse management en directiefuncties bekleed bij o.a. ING en Nationale Nederlanden. Zijn passie om klanten te verrassen met buitengewone ervaringen kan hij nu als ondernemer realiseren binnen Glamp Outdoor Camp.