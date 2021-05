STIHL lanceert accugrasmaaiers met varioaandrijving voor perfect maairesultaat

Een kronkelige tuin? Heuvelachtig terrein? Met verschillende grashoogtes? Voor de nieuwe STIHL accugrasmaaiers van het AP accusysteem vormt het allemaal geen probleem! Dankzij hun standaard varioaandrijving kunnen ze hun werksnelheid aanpassen aan elk terrein en op die manier de krachten van de gebruiker sparen. Bovendien blinken de STIHL accugrasmaaiers uit door hun betrouwbare techniek, hun hoge bedieningscomfort en hun stille, milieuvriendelijke werking. Voor het onderhoud van gazons tot 510 m2 kan je kiezen voor de RMA 443 PV of de RMA 448 PV met een maaibreedte van respectievelijk 41 of 46 cm. Daarnaast is er ook de mulchmaaier RMA 2 RPV met een maaibreedte van 46 cm.

