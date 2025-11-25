Glampingexpert.nl lanceert nieuwe podcastserie over de zakelijke kant van glamping

Richard Otten, bekend van Leisuretalk – al zes jaar dé podcast over trends en ondernemerschap in de leisuresector – heeft een nieuwe mini-serie gelanceerd: de Glampingexpert Podcast. In deze serie richt hij zich specifiek op de zakelijke kant van glamping, de snelgroeiende niche binnen de verblijfsrecreatie.

De eerste aflevering verscheen op 2 november, met als gast Job Schippers van Safarilodgetent.nl. In het gesprek bespreekt Otten hoe de markt zich ontwikkelt, welke keuzes ondernemers maken in investeringen en kwaliteit, en waar de winst en risico’s liggen in het luxe kamperen. Geen romantische verhalen over slapen onder de sterren, maar een nuchtere blik op rendement, positionering en marktstrategie.

In totaal telt de serie tien afleveringen, met gasten die elk een ander perspectief bieden op de glampingmarkt. Zo schuiven onder meer aan: Sven Schuurmans van Glampings.com, Georgy Bedier de Praire van Glamping de Parel, Hein Duret van Ticra Outdoor, Monique de Vos van RecreSolutions en Arda Rietdijk van Camping ’t Weergors. De gesprekken gaan over thema’s als duurzaamheid, exploitatiemodellen, gastbeleving en investeringsrendement.

De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Glampings.com, Safarilodgetent.nl en Ticra Outdoors. Elke aflevering duurt ongeveer vijfentwintig tot dertig minuten en is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts en Glampingexpert.nl.

Met deze serie bouwt Otten verder aan zijn rol als onafhankelijke stem in de recreatiesector. Waar Leisuretalk zich richt op de volle breedte van vrijetijdsondernemerschap, zoomt de Glampingexpert Podcast in op één van de meest dynamische onderdelen van die wereld.

De podcast vormt bovendien de aanloop naar de Glamping Inspiratiereis, die eind maart 2026 plaatsvindt en onder de vlag van Pleisureworld wordt georgansieerd. Tijdens die reis bezoeken ondernemers en leveranciers toonaangevende glampinglocaties in Nederland om inspiratie op te doen en kennis te delen over het ontwikkelen van luxe buitenbelevingen. De reis zal o.a. gaan langs: vakantiepark Twee Bruggen, camping Si-Es-An, Netl camping Kallumaan, Glamping de Parel, Resort Valley en Alpacafarm Vorstenbosch.

“Veel ondernemers zien de kansen van glamping, maar missen harde cijfers en praktijkvoorbeelden om een goede investeringsbeslissing te nemen,” zegt Otten. “Met deze serie brengen we kennis, ervaring en realistische verhalen samen, zodat ondernemers beter geïnformeerd kunnen groeien.”

Beluister de podcast:

🎧 Glamping van A tot Z – de podcast op Spotify