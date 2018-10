Goeree-Overflakkee: hét gebied voor natuurliefhebbers en watersporters

Goeree-Overflakkee – en de Brouwersdam in het bijzonder – zijn door hun unieke ligging aan de Noordzee en Grevelingen dé ideale uitvalbasis voor watersporters wereldwijd. Door de ideale stroming van het water en de gunstige weersomstandigheden wordt deze watersportbestemming vooral geroemd door surfers uit binnen- en buitenland. Het prachtige eiland Goeree-Overflakkee heeft door haar unieke ligging vlakbij Rotterdam, Breda en Antwerpen veel te bieden voor city trippers, natuurliefhebbers én watersporters. De Brouwersdam – de acht kilometer lange dam tussen Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland) en Schouwen-Duiveland (Zeeland) – trekt niet voor niets 1,3 miljoen bezoekers per jaar, waarvan tienduizenden windsurfers.

DAM-X

Van 10 tot 14 oktober 2018 vindt op Goeree-Overflakkee het jaarlijkse watersportevenement DAM-X plaats, georganiseerd rondom het Europees Kampioenschap freestyle windsurfen. Tijdens DAM-X, een initiatief van Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam, kan iedereen eenvoudig kennis maken met watersporten als windsurfen, zeilen, suppen en bodysliden. Professioneel freestyle windsurfers laten hun talent zien tijdens de finale van ‘The European Freestyle Pro Tour’. Een unieke kans voor jong en oud om hun surfidolen te ontmoeten en te genieten van het schouwspel op het water. De winnaar wordt gekroond tot Europees Kampioen Freestyle Windsurfen 2018. Dit jaar wordt tevens de eerste editie van het WK Freestyle Windsurfen voor jeugd tot 16 jaar en 18 jaar gehouden.

Duurzaam eiland

Goeree-Overflakkee blinkt uit als het gaat om duurzaamheid. Het strand van Ouddorp is niet alleen het schoonste strand van Nederland, de stranden op het eiland krijgen ook (inter)nationale waardering. Zo werd de kuststrook in maart door Green Destination top 100 benoemd tot beste duurzame kustbestemming wereldwijd. Het eiland heeft een QualityCoast Platina Award en is in 2020 volledig energieneutraal. In mei van dit jaar werden de stranden bij Ouddorp en de Brouwersdam en diverse jachthavens bekroond met acht Blauwe Vlaggen. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die staat voor schoon en veilig (zwem)water, mooie natuur, goede sanitaire voorzieningen en een gezond milieu. Klik hier voor meer informatie.

beeld: windsurf Carlijn Pijl.