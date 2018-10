Mechan Groep gaat partnership aan met Skate4AIR

Mechan Groep heeft een driejarige overeenkomst getekend met stichting Skate4AIR en Team Skate4AIR. Daarmee onderstreept het bedrijf haar visie op talentontwikkeling, maatschappelijk ondernemen en vitaliteit van de eigen medewerkers. Marketing manager Simon Kram: “We zijn heel blij met onze samenwerking met Skate4AIR. We zijn een overeenkomst aangegaan met drie onderliggende afspraken. We worden hoofdsponsor van de marathonschaatsploeg Skate4AIR, we steunen de stichting Skate4AIR financieel in haar doelstelling voor meer onderzoek op het gebied van taaislijmziekte en we maken gebruik van de kennis en ervaring van ambassadeur Jochem Uytdehaage op het gebied van vitaliteit. Daarmee snijdt het mes aan drie kanten”. Skate4AIR haalt elk jaar, door deelname aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee (Oostenrijk) en met de Skate4AIR Daylight Challenge (Zweden) zoveel mogelijk geld op voor onderzoek naar de ingrijpende ziekte Cystic Fibrosis (taaislijmziekte). TEAM Skate4AIR faciliteert een betrouwbare, veilige, innovatieve en samenwerkende omgeving waarbinnen atleten en begeleiding elkaar aanvullen en van elkaar leren. Bovenaan staan ontwikkeling – op sportief- en persoonlijk vlak als team – en ontwikkeling van medicijnen tegen Cystic Fibrosis, de bestaansreden van Skate4AIR. De belangrijkste voorwaarde is volledige inzet. Klik hier voor meer informatie.