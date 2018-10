Het Zwem-ABC bestaat 20 jaar

In oktober 2018 viert de Nationale Raad Zwemveiligheid het 20-jarig bestaan van het Zwem-ABC. Het Zwem-ABC verving destijds het oude A- en B-diploma. Het behalen van een zwemdiploma A zonder dat je haren nat werden, was daarmee verleden tijd. Met de introductie van het Zwem-ABC in 1998 kwamen er drie elkaar opvolgende zwemdiploma’s, waarbij je jezelf bij elk diploma steeds beter kunt redden in het water. Iedereen in Nederland moest vanaf dat moment bij het diplomazwemmen dezelfde vaardigheden laten zien. Met de landelijk vastgelegde exameneisen en diplomalijn, het grote aantal zwemlesaanbieders en het hoge aandeel zwemdiplomabezit neemt Nederland een unieke positie in de wereld in.

Trots

Evert-Jan Hulshof, directeur van de Nationale Raad Zwemveiligheid, kan niet anders dan trots zijn op de unieke positie van Nederland op het gebied van zwemveiligheid en zwemvaardigheid. “Vrijwel ieder kind in Nederland behaalt een zwemdiploma. Dit is extra bijzonder wanneer we bedenken dat het halen van een zwemdiploma niet verplicht is. Oftewel op vrijwillige basis gaan we op zwemles en halen we zwemdiploma’s. Ouders zijn er goed van doordrongen dat leren zwemmen belangrijk is om niet te verdrinken en met plezier te kunnen recreëren in het water. Zwemles en zwemdiploma’s halen zit bijna in ons DNA. Het 20-jarig bestaan van het Zwem-ABC is voor de zwemlesaanbieders die daaraan vaak al jaren bijdragen en de Nationale Raad Zwemveiligheid met recht een feestelijk moment.”

Verder terug in de tijd

Het uitreiken van zwemdiploma’s gebeurde al voor de Tweede Wereldoorlog. Nederland kende toen meerdere diploma’s met verschillende inhoudelijke eisen. Na de oorlog vond er enigszins stroomlijning plaats. Om eenduidigheid en helderheid te krijgen naar het publiek, had de overheid in 1984 de uitdrukkelijke wens om te komen tot één centraal Nationaal Zwemdiploma, uitgegeven door de voorganger van de Nationale Raad Zwemveiligheid. In 1984 reikte Prins Bernhard het eerste Nationale Zwemdiploma uit. Alle tot dan toe bestaande zwemdiploma’s kwamen daarmee te vervallen.

Doorontwikkeling met de Nationale Norm Zwemveiligheid

Simpel gezegd wil de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid dat iedereen plezier heeft in het water, zich kan redden en dat niemand verdrinkt. Een hoge kwaliteit van zwemonderwijs is daarom belangrijk. De Nationale Raad Zwemveiligheid vindt het van groot belang om, mede op basis van onderzoek en nieuwe inzichten, de unieke Nederlandse zwemlescultuur te blijven doorontwikkelen. Op 1 januari 2018 is de Nationale Norm Zwemveiligheid geïntroduceerd. Het gewenste Nederlandse niveau van zwemveiligheid waartoe zwemlessen opleiden, is vastgesteld op Nationaal Zwemdiploma C. Met het Nationaal Zwemdiploma C van het Zwem-ABC op zak voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. De Nationale Raad Zwemveiligheid controleert de kwaliteit van zwemlesaanbieders en diplomazwemmen. Alleen zwemlesaanbieders die voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria krijgen van de Nationale Raad Zwemveiligheid een Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Zij mogen de Nationale Zwemdiploma’s uitgeven. Klik hier voor meer info.