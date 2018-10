Op 6 en 7 oktober aanstaande vindt het Hoge Veluwe Loopweekend weer plaats in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Deelnemers kunnen genieten van de frisse lucht en de mooie omgeving, en zijn ook nog gezond bezig terwijl ze (hard)lopen in de bossen en over de uitgestrekte heidevelden van De Hoge Veluwe.

De Hoge Veluwe Wandeldag

Op zaterdag 6 oktober kunnen wandelaars genieten van de uitgestrekte natuur van het Park met afwisselende routes van 1, 5, 10 en 20 kilometer. De routes van 1 en 5 kilometer zijn goed toegankelijk voor gezinnen met kinderen en mindervaliden, alle routes zijn geschikt voor nordic- en powerwalkers. Langs de routes staan natuurgidsen die vertellen over het veelzijdige landschap met zijn bijzondere zandverstuivingen, uitgestrekte bossen en glooiende heidevelden. In het centrum van het Park is tijdens de Wandeldag bovendien een gezellige markt met verschillende kramen op het gebied van food en non-food. Een leuke toevoeging aan de dag! Deelname aan de Wandeldag is gratis, wel dient de reguliere entree voor het Park betaald te worden. Inschrijven kan vooraf via www.hogeveluwe.nl/wandeldag of ter plekke, op de dag zelf. Het Park is op 7 oktober vanaf 7.30 uur geopend en er kan vanaf 8.00 uur gestart worden.

Actie

Deelnemers die zich online inschrijven vóór 6 oktober ontvangen tijdens de Wandeldag een gratis Beschermerkaart 2018, waarmee ze het Park de rest van het jaar gratis kunnen bezoeken. Wie al in het bezit is van een Beschermerkaart 2018, krijgt een exclusieve wandeling onder begeleiding van een natuurgids cadeau. Let op: de voorinschrijving sluit op 5 oktober om 12.00 uur.

De Hoge Veluwe Loop

Op zondag 7 oktober is het de beurt aan de hardlopers. Tijdens de 14e editie van de loop kunnen deelnemers kiezen uit routes van 5 of 10 kilometer, een halve marathon, een 15 km trail (vol) en 28 km trail. Speciaal voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er de Moeffierun, die wordt gelopen in drie verschillende afstanden.

Beweegmarkt

Een uniek onderdeel van de Hoge Veluwe Loop is de Beweegmarkt op de weide voor Jachthuis Sint Hubertus, toegankelijk voor zowel bezoekers als lopers. Na het lopen heerlijk ontspannen met een massage, of tijdens de loop genieten van muziek en theater; alles is mogelijk. Ook aan de kinderen is gedacht: voor hen is er een speciaal programma met activiteiten en leuke workshops. Uitstekende catering maakt de dag compleet. De Beweegmarkt is dé plek waar iedereen zich kan vermaken tijdens de Hoge Veluwe Loop.

Toeschouwers/bezoekers Park zondag 7 oktober

Deelnemers aan en toeschouwers van de Hoge Veluwe Loop parkeren op een parkeerterrein aan de N304 tussen Otterlo en Hoenderloo. Komt u als reguliere bezoeker op 7 oktober naar het Park, dan kunt u alleen via ingang Otterlo het Park inrijden met uw auto. Vanaf deze ingang is het centrumgebied van het Park bereikbaar, waaronder het Bezoekerscentrum, het Museonder, het Parkrestaurant en het Kröller-Müller Museum. Alle andere wegen zijn deze dag geheel autovrij. Fietsers en wandelaars kunnen wel gebruikmaken van ingang Hoenderloo en ingang Schaarsbergen. In verband met de Hoge Veluwe Loop is een beperkt aantal fietspaden beschikbaar. Park Dagkaarten voor Volwassene en Kind (6-12 jaar) zijn op zondag 8 oktober met 50% korting verkrijgbaar bij de ingangen, dit geldt ook voor de toeschouwers van de loop. Voor meer informatie en direct inschrijven, kijk op www.hogeveluweloop.nl. Let op: inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk