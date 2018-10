Lancering ‘Zorgeloos Genieten Vechtdal’

Ongeveer 35 recreatieondernemers uit het Vechtdal hebben zich aangemeld bij Vechtdal Marketing voor de programma aanpak ‘Zorgeloos Genieten Vechtdal.’ Dit naar aanleiding van kennis- en inspiratiesessies die de laatste jaren zijn georganiseerd voor ondernemers zijn bewustwording en enthousiasme toegenomen om te investeren in betere toegankelijkheid. De Leader-aanvraag van projectpartners Expedition Outdoor en Zorg op Locatie is gehonoreerd. Het unieke project gaat nu van start en biedt nog mogelijkheden voor ondernemers om deel te nemen.

Lancering en acties

De recreatieondernemers die zich momenteel hebben aangemeld om mee te doen aan het programma zijn bereid om mee te doen in de uitvoeren en te investeren in betere toegankelijkheid en nieuwe arrangementen. De samenwerking tussen ondernemers krijgt een stevige impuls door de intentie om nieuwe toegankelijke zorg recreatiearrangementen te ontwikkelen voor de nichemarkt. Lanceringsacties zijn onder meer een ‘Reizende tentoonstelling’, ‘Zorgeloos Genieten Box voor ondernemers’ en een winactie ‘Zorgeloos Genieten Arrangement’. De winactie is hier online te vinden. De lancering van het project vindt plaats tijdens de ‘nationale week van de toegankelijkheid’. Dit is van 1 tot en met 6 oktober 2018. Het thema dit jaar rondom deze week is ‘Lekker vrij’, dus een perfecte combinatie voor dit project.

Zorgeloos Genieten Vechtdal

Zorgeloos genieten in toegankelijk Vechtdal betekent dat elke vakantiegast kan genieten van een zorgeloos verblijf en dagje uit. Zorgeloos genieten betekent dat men zich geen zorgen hoeft te maken, men wordt ongeacht zorgbehoefte heerlijk ontzorgd door het goede aanbod in Vechtdal Overijssel. Hier is vakantie mogelijk voor iedereen, ook mensen die niet of nauwelijks op vakantie gaan door een beperking. Zorgeloos genieten is een breed begrip en kan behalve op ‘ontzorgen’ ook toegepast worden op preventie en herstel. Denk aan het voorkomen van ziektes als burn-outs, maar ook goede herstelzorg na een operatie of behandeling.

Leader-aanvraag en vervolgacties

Het project heeft bovendien ook betrekking op toegankelijkheid voor alle doelgroepen. Een belangrijk onderdeel hierbij betreft de promotie en marketing om ‘Zorgeloos genieten Vechtdal’ nationaal te profileren en te vermarkten. Vechtdal Overijssel claimt de “Meest toegankelijke vakantieregio” te zijn, waar iedere gast zich welkom voelt en zorgeloos kan genieten van het veelzijdige recreatieaanbod. Voor de realisatie van dit project is een Leader-aanvraag ingediend. Deze is gehonoreerd en eind augustus 2018 is de beschikking ontvangen. De projectpartners van de Leader-aanvraag zijn Expedition Outdoor en Zorg op Locatie. Vechtdal Marketing is penvoerder. Het project is uniek voor Nederland en Vechtdal is voorloper door het totale uitvoeringsprogramma voor ondernemers. Klik hier voor meer informatie.