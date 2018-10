Landal De Lommerbergen bestaat 50 jaar

Vakantiepark Landal De Lommerbergen bestond 1 oktober jl. 50 jaar. Dat is afgelopen zaterdag gevierd met een open dag; belangstellenden konden op het park een kijkje achter de schermen nemen op diverse afdelingen, er waren leuke acties, activiteiten en diverse optredens. ’s Avonds werd feestelijk afgesloten met een reünie voor alle (oud)-medewerkers. Het was de Rotterdamse ondernemer Piet Derksen, eigenaar van het toenmalige Sporthuis Centrum, die de verhuur van compleet ingerichte tenten op een vaste locatie uitbreidde naar bungalows. De Lommerbergen startte in 1968 met 106 bungalows en werd samen met haar ‘zusterpark’ Het Vennenbos in Hapert een van de eerste vakantieparken in ons land. Daarmee stond De Lommerbergen letterlijk aan de wieg van de hedendaagse bungalowvakantiemarkt, die tientallen miljoenen gasten trekt, en waarin tienduizenden medewerkers werkzaam zijn. In een toespraak tot het team van Landal De Lommerbergen stelde commercieel-directeur Erik van Essen van Landal GreenParks dat juist de gastvriendelijkheid van de medewerkers het verschil maken. “Nét dat stapje extra zetten is jullie kracht. Dat is de goede instelling en de reden waarom gasten ook weer graag terugkomen naar De Lommerbergen. Jullie zorgen ervoor dat we de verwachtingen van onze gasten waarmaken en zelfs overtreffen.”

Nieuwe levensfase

Het 50-jarig bestaan wordt niet alleen aangegrepen om terug te kijken. Met diverse betrokken partijen, waaronder de Hooge Raedt Groep, eigenaar van de centrale voorzieningen op het park, het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van de bungalows, zijn plannen ontwikkeld om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor gasten. De ideeën behelzen o.a. een renovatie van de bestaande bungalows, het upgraden en uitbreiden van de centrumvoorzieningen en het aanpassen van de infrastructuur op het park. Marcel Glaser, General Manager van De Lommerbergen: “We zijn optimistisch over de plannen voor een nieuwe levensfase. Er is constructief overleg met de betrokkenen, maar er moet nog een aantal stappen worden genomen om tot overeenstemming te kunnen komen. We kijken vol optimisme uit naar de komende periode!”