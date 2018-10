15 jaar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Op 11 oktober 2003 sloegen diverse partijen op de Utrechtse Heuvelrug de handen ineen en werd Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug officieel geopend door minister Veerman. Inmiddels zetten landgoedeigenaren, natuurorganisaties, Provincie Utrecht, gemeenten, terreinbeheerders en diverse andere belangenorganisaties zich al 15 jaar gezamenlijk in voor betere bescherming, beheer en ontwikkeling van de natuur, het landschap en het erfgoed op de Utrechtse Heuvelrug. Dat willen we dit najaar vieren samen met alle partners, bewoners en bezoekers van ons Nationaal Park. Oktober wordt een echte feestmaand met onder andere een speciale jubileumkrant die in de hele regio in een oplage van meer dan 200.000 stuks huis aan huis wordt verspreid, het hijsen van de ‘Wij zijn 15’ vlag op onze verjaardag 11 oktober, een feestelijke bijeenkomst op 18 oktober voor alle samenwerkende partners en een Beleefweek Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in de herfstvakantie. In aanloop naar onze verjaardag is op social media begin september een fotowedstrijd gestart. Tot 11 oktober kan iedereen kans maken op publicatie van zijn foto van zijn favoriete plek in het Nationaal Park in het magazine ‘Wat de Heuvelrug met je doet’ en een onvergetelijk verblijf in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (1e prijs).

Beleefweek Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Tijdens de herfstvakantie (20 tot en met 28 oktober) gaat de eerste editie van de Beleefweek Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug van start. Een week vol verrassende activiteiten waarin we jong en oud op een actieve manier laten kennis maken met de rijke natuur en historie van de Utrechtse Heuvelrug. Van speuren naar sporen uit de ijstijd, schapen hoeden op de heide, ontdektochten op het kasteel tot paddenstoelenexcursies in het bos en sportieve uitdagingen. Dankzij de actieve inbreng en medewerking van een groot aantal gastheren, ondernemers, landgoedeigenaren, terrein beherende organisaties, vrijwilligers, Provincie Utrecht en IVN Natuureducatie en het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei belooft het een onvergetelijke week te worden.

Vernieuwd en groter Nationaal Park

Vanaf 2016 is met een groot aantal partijen in het gebied gewerkt aan plannen voor het realiseren van een vernieuwd en groter Nationaal Park. Begin 2018 is een Samenwerkingsagenda opgesteld en werd door 17 partijen een Intentieovereenkomst ondertekend. Naast de gemeenten Leusden, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Rhenen, willen ook de gemeenten Soest, Baarn en De Bilt meedoen aan de Samenwerkingsagenda. Besluitvorming over de toekomstige financiering van het Nationaal Park vindt dit najaar plaats door gemeenteraden, provinciale staten en besturen. Dat maakt de start van een nieuwe werkorganisatie in 2019 mogelijk die aan de slag gaat met uitvoering van de ambities uit de Samenwerkingsagenda: het beschermen van natuur en erfgoed, het verhogen van de beleving en toegankelijkheid van het gebied; een efficiënte en effectieve wijze van toezicht en handhaving; het uitbreiden van de grenzen en de versterking van de unieke waarden van het Nationaal Park, en zorgdragen voor een groeiende economische basis voor natuur, landschap en erfgoed. Kijk voor meer informatie over 15 jaar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, de fotowedstrijd, de Beleefweek en de samenwerkingsagenda op: www.np-utrechtseheuvelrug.nl/wijzijn15