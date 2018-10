Maandag 1 oktober is KHN Zwolle gekozen tot Beste Bestuurdersteam 2018 van onze branchevereniging. KHN heeft op dit moment 244 afdelingen. De afdelingsbestuurders komen – samen met de regiomanager – op voor de lokale horecabelangen. Zij onderhouden contacten met de gemeente en beïnvloeden lokale regelgeving. Sinds 2017 roept een jury één van de afdelingsbesturen uit tot KHN Beste Bestuurdersteam. Dit jaar is dat KHN Zwolle! Agnes Holtjer, lid van de jury: “Voor KHN zijn afdelingsbestuurders en actieve leden heel erg belangrijk. Door hen staat KHN dichtbij haar leden en kunnen we op lokaal niveau opkomen voor de belangen van horecaondernemers. De jaarlijkse trofee kan helaas maar door één bestuurdersteam worden gewonnen, maar we zijn alle 1200 bestuurders van KHN heel dankbaar voor hun inzet!”

Negen KHN afdelingen voorgedragen

Dit jaar zijn negen KHN-afdelingen voorgedragen voor de prijs: WOM (Woerden, Oudewater en Montfoort), Dinkelland, Edam-Volendam, Utrecht, Arnhem en Regio, Assen, Zwolle, Ommen, Krimpenerwaard. KHN bestuursleden Agnes Holtjer en Antonio van de Hengel waren onder de indruk van deze KHN-afdelingen. “Wat een toppers!” Op basis van onder meer het strategisch plan, het in- en externe netwerk en de geboekte resultaten zijn drie afdelingen genomineerd voor de finale. Deze drie finalisten zijn: KHN Utrecht, KHN Ommen en KHN Zwolle. Op 1 oktober jl. maakte de jury de winnaar bekend. Het beste KHN Bestuurdersteam 2018 is KHN Zwolle! Agnes Holtjer: “Dit jonge, enthousiaste bestuur timmert al jaren aan de weg. Met succes! De zes bestuurders vertegenwoordigen elk een andere deel van de horeca en zetten zich voor 200% in voor de horeca! Zo hebben ze onder meer gezorgd voor een aanpassing van de openingstijden in Zwolle; een wens van de horecaondernemers in de stad. Daarnaast kwam er – mede door hun inbreng – een nieuw terrasstelsel, met meer maatwerkmogelijkheden en meer flexibiliteit voor de ondernemers. KHN Zwolle is verder erg actief op het gebied van citymarketing, social media en de relaties met leden en stakeholders. Kortom: het bestuur van KHN Zwolle, dat bestaat uit Theo Runhaar (voorzitter), Nelleke Alleman, Dennis Kaatman, Martin Rienstra, Patrick Fidder, Hendrik Karabagias en Melanie van Riel (uitvoerend secretaris) is wat ons betreft hét KHN Bestuurdersteam 2018!”