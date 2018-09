Inschrijving Nationale Wedstrijd Tuinaanleg 2019 geopend

Vanaf vandaag is de inschrijving geopend voor de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg 2019. Jonge hoveniers kunnen zich als team inschrijven voor deze sportieve strijd om de hoogste eer in het vak. Via wedstrijden die op een aantal AOC’s worden gehouden kunnen de teams zich kwalificeren voor de finale. Deze vindt van 21 tot en met 23 februari 2019 plaats tijdens de consumentenbeurs TuinIdee in ’s-Hertogenbosch. Via de website van VHG (www.vhg.org) onder het kopje ‘Actueel & Agenda’ kunnen teams zich tot vrijdag 2 november 2018 inschrijven. De hoveniersbranche heeft grote behoefte aan instroom van jongeren in het vak. Om die reden organiseert Branchevereniging VHG, in samenwerking met de AOC’s, de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg. Het doel van deze wedstrijd is het hoveniersvak in de spotlights te zetten en jongeren te laten zien dat het vak van hovenier een veelzijdig en interessant beroep is.

De opdracht

De wedstrijdopdracht bestaat uit het aanleggen van een tuin van 5 bij 5 meter, binnen een tijdsbestek van 20 uur. De deelnemers moeten maten en peilen uitzetten en werken met natuursteen en beton voor trappen, muren en bestratingen. Ook komen het bewerken en aanbrengen van hout en houttechnieken en het aanleggen van beplanting met gras(zoden), bomen, struiken, vaste planten en/of eenjarigen in de opdracht aan bod. De jury beoordeelt de tuinen op vaktechnisch gebied aan de hand van objectieve en subjectieve beoordelingscriteria. Hierdoor zijn de wedstrijden van een hoog niveau en meten zij zich met zowel de Europese als de internationale standaard. Het winnende team van de finale neemt mogelijk deel aan het evenement WorldSkills 2019 van 29 augustus tot en met 3 september in Kazan Rusland.

Organisatie

De organisatie van de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg is in handen van VHG, de branchevereniging van ondernemers in het groen, in samenwerking met de deelnemende AOC’s. FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen, Colland Arbeidsmarkt en WorldSkills Netherlands maken deze wedstrijden mede mogelijk en dragen deze een warm hart toe. Kijk voor meer informatie op de website van VHG onder het kopje ‘Actueel & Agenda’.