De International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA), de wereldwijde organisatie van attractieparken en toeleverende bedrijven, heeft vandaag voor het eerst Exhibit Awards uitgereikt aan de standhouders met de beste stands op EAS.

De nieuwe awards vormen een onderdeel van het Brass Ring Awards-programma wat ingesteld is voor de verdere professionalisering van de industrie. Voor het eerst worden nu ook stands op EAS 2018 beoordeeld op ontwerp, branding, personeel en algehele indruk. Een panel van zeven juryleden heeft alle deelnemende stands op de eerste beursdag geëvalueerd. Uit de 569 exposanten hebben zij een selectie gemaakt van drie favorieten in drie award-categorieën: 9-18 m2, 19-54 m2 en groter dan 54 m2. Per categorie is daarna een winnaar gekozen. De award-winnaars zijn bekendgemaakt tijdens de “Leadership Breakfast” op woensdag 26 september. De winnaars hebben de awards in de loop van de dag ontvangen uit handen van de directieleden van IAAPA.

De winnaars van de 2018 Best Exhibit Awards zijn:

Categorie 9-18 m2 Spirello BV (standnummer: 3102 )

Categorie 19-54 m2 Eclipse Produciones Karaoke Media (standnummer: 7202)

Categorie groter dan 54 m2 SPI Global Play LTD (standnummer: 1-1334)

