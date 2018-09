Lodewijk Hoekstra reikt Gouden Gieter uit

Op zaterdag 29 september 2018 zal tv-tuinman Lodewijk Hoekstra de Gouden Gieter uitreiken in kader van de zomeractiviteit Tuin van de Toekomst. Kinderen en hun ouders deelden foto’s van hun tuintje via sociale media, om kans te maken op deze prijs. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de uitreiking in het Nederlands Watermuseum. De uitreiking begint om 13.30 uur. Genodigden kunnen deze dag gratis het museum bezoeken.

Tuin van de Toekomst

In de zomervakantie konden kinderen in het Nederlands Watermuseum hun eigen Tuin van de Toekomst maken. Met behulp van een schepje en vele natuurlijke materialen bouwden de kinderen hun watervriendelijke tuintje op een zo duurzaam mogelijke manier. Daarbij hielden ze rekening met wateroverlast, verdroging en andere gevolgen van een versteende tuin. Het Nederlands Watermuseum probeert door deze zomeractiviteit kinderen en hun ouders bewust te maken van de gevolgen van verstening. Hiermee wil het Watermuseum meer aandacht vragen voor een duurzamer klimaat in de stad.