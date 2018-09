Eerste Nationale Demodag Hoveniers groot succes

Hoveniers, groenprofessionals en groenleerlingen trokken op woensdag 19 september jl. in grote getale naar Kuijpers Graszoden in het Brabantse Biezenmortel. Hier vond de 1e editie van de Nationale Demodag Hoveniers plaats. Deze praktijkdag is een doorontwikkeling van de Nationale Gazon Demodag, die graszaadbedrijf Limagrain Advanta en meststoffenleverancier DCM sinds 2010 jaarlijks organiseren. De vernieuwde opzet, met een fors groter aanbod van exposanten, een breder aanbod van ontwikkelingen in tuinaanleg- en onderhoud en twee centrale demonstraties, mocht op de massale belangstelling rekenen van meer dan 1.000 bezoekers. Waar de Gazon Demodag vooral inzoomde op aanleg en onderhoud van gazons, schaalde de organisatie dit jaar op naar het thema ‘De levende tuin’. Coördinator René de Munnik: “Dit bood ruimte aan zo’n 30 exposanten. Binnen was er de ruim opgezette onderwerpenmarkt met aanbieders van bomen/plantgoed/hagen, fonteinen en vijverbenodigdheden, biologische plaagbeheersing, tuingereedschappen, gras-, grindplaten en kantafscheidingen, software en opleidingen. Buiten op het 10.000 m2 grote demoterrein waren de toonaangevende merken tuin- en parkmachines, nieuwe methoden voor onkruidbestrijding en beregeningssystemen live in actie te zien, alsook proefvelden prachtig bloeiende veldbloemen, gazongrassen en toepassingen van meststoffen en bodemverbeteraars. Op twee tijdstippen werd daarnaast het aanleggen en opknappen van een gazon live gedemonstreerd.”

Vervolg in 2019

Gezien de grote opkomst voorzien we met de Demodag Hoveniers duidelijk in de behoefte van hoveniers en groenbeheerders om in een praktijkgerichte setting inspiratie op te doen en bijgepraat te worden over de nieuwste ontwikkelingen in tuinaanleg en –onderhoud. Het demo-aspect is hierin belangrijk; bezoekers zien de machines en technieken daadwerkelijk in actie en dat maakt het verschil! In 2019 komt er zeker een vervolg. Houd de website demodaghoveniers.nl in de gaten.”