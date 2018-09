Mike Bosman van blooming in Bergen is gekozen tot Meest Markante Horecaondernemer van Noord-Holland. Mike stond met vijf andere genomineerde horecaondernemers in de regionale finale: Roy van der Weel van Wonders in Schagen; Bob Zandberg van Villa Westend in Velserbroek; Marcel Hansen en Ramona Nijssen van het IJkgebouw in Alkmaar; Paul Riteco van Hoop Doet Eten en Lab 44 in Zaandam en Daan Kroone van de Day Foodbar in Amstelveen. De jury koos Mike als dé winnaar en hij mag zich de komende 1,5 jaar de Meest Markante Horecaondernemer van Noord-Holland noemen. Juryvoorzitter Rob Baltus (De Nadorst in Blokker en regiovoorzitter van KHN Regio Noord-Holland): “We waren als jury onder de indruk van Mike Bosman. Vooral vanwege zijn lokale, duurzame en maatschappelijke manier van ondernemen. Bij blooming staat dit thema hoog in het vaandel. Zo hebben zij onder andere een samenwerking met Dopper en bieden ze iedere gast een eigen Dopper aan. Op die manier komen er minder plastic flesjes in het milieu terecht. Kortom: Mike is een inspirerend voorbeeld voor anderen. We hebben hem dan ook unaniem gekozen als Meest Markante Horecaondernemer van Noord-Holland voor 2018/2019.” De jury bestond naast juryvoorzitter Rob Baltus uit: Marianne Langeveld, Meest Markant winnares regio Noord-Holland 2016-2017 en eigenaar van Boutique Hotel Texel, Ron Ippen, bestuurslid van KHN Den Helder en eigenaar Restaurant eFFe in het dorp in Julianadorp, Siem Kees Slegt, bestuurslid van KHN Edam-Volendam en eigenaar van De Harmonie in Edam en Natasha Verheij, bestuurslid van KHN Amstelland en eigenaar van Het Wapen van Diemen en Brasserie Golfbaan Weesp. De jury bezocht in juni 2018 de genomineerde bedrijven en ging met de finalisten in gesprek. Op basis van deze gesprekken én de pitches die zij tijdens de finale gehouden hebben, koos de jury Mike tot winnaar. De jury vindt hem echt Markant als horecaondernemer en een rolmodel voor de huidige en toekomstige lichting horecaondernemers. Klik hier voor informatie.