Vanaf 15 december pakt Paleis Het Loo uit met ‘Winterpaleis Het Loo’. Dit jaar in een nieuwe formule op en rond een feeëriek Stallenplein, vol kerstbomen en lichtjes, met alle blikvangers voor feestelijk gedekte tafels én een echte ijsbaan. De bijna honderd meter lange Aanspanplaats met monumentale overkapping op het Stallenplein wordt voor Winterpaleis Het Loo omgetoverd tot een sprookjesachtige ruimte, waar de afzonderlijke onderdelen van een feestelijk gedekte tafel als blikvangers worden uitvergroot en toegelicht. Van immense pasteien, kunstig gevouwen servetten, suikerwerken en koninklijke desserts tot bloemschikkingen, menukaarten en serviezen. Dit alles in een sfeervolle verlichting met kaarsen en kroonluchters. Bezoekers kunnen in de proeverij kennis maken met drankjes en hapjes, gemaakt volgens historisch recept. Ook zijn er doorlopende activiteiten, workshops en demonstraties, zoals kerstdecoraties maken en servetten vouwen. Kinderen kunnen in het Kinderatelier zelf aan de slag met het dekken van een koninklijke tafel.

Het hoofdgebouw van Paleis Het Loo is tot medio 2021 gesloten wegens vernieuwing en verbouwing. Rond Kerst is het Stallenplein geopend en van april t/m september is Paleis Het Loo BuitenGewoon Open. Klik hier voor meer informatie.