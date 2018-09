Toverland wint European Star Award

Toverland is flink in de prijzen gevallen. Het attractiepark sleepte maar liefst drie European Star Awards in de wacht. Een internationale vakjury riep Toverland uit tot “Beste Attractiepark < 1 miljoen bezoekers”. Daarnaast werd wing coaster Fēnix gewaardeerd met een tweede plaats in de categorie Beste Nieuwe Achtbaan en werd Troy verkozen tot de op een na beste Houten Achtbaan. Carin van Berkel, Commercieel Directeur, is erg trots op deze resultaten. “We hebben de afgelopen zomer behoorlijk geïnvesteerd in twee nieuwe themagebieden. Deze awards zijn een geweldige waardering voor alle inspanningen die ons team geleverd heeft. Hiermee krijgen we de bevestiging dat we tot de top van Europa behoren.” De European Star Awards zijn een initiatief van het vaktijdschrift Kirmes & Park Revue. De awards werden voor de zevende keer uitgereikt tijdens de vakbeurs Euro Attractions Show, die deze week in Amsterdam plaatsvindt.