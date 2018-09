Recordbrekende Euro Attractions Show

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft in de RAI Exhibition Center de grootste beurs in Europa voor attractieparken en andere attracties geopend. De Euro Attractions Show die jaarlijks in een ander land plaatsvindt, kent ditmaal de grootste beursvloer in de geschiedenis van het evenement. In maar liefst 6 hallen presenteren 569 bedrijven hun producten en diensten die variëren van toegangs- en informatiesystemen tot achtbanen en andere attracties, van opblaasbare attracties tot klimtoestellen, van show- en filmapparatuur tot bewegende poppen en van drankautomaten tot virtual reality-spellen. De EAS duurt nog tot en met donderdag 27 september. Directies en vertegenwoordigers van attractieparken uit de hele wereld verzamelen zich deze week in Amsterdam. Voor de derde keer in 10 jaar is hier de Euro Attractions Show van start gegaan. Alle edities in Amsterdam hebben telkens records gebroken en deze editie start reeds met een recordaantal exposanten en de grootste beursvloer ooit. Opvallend veel bedrijven uit Nederland presenteren hier hun aanbod. Dat zij in de sector een geweldige staat van dienst opgebouwd hebben en leveren aan parken over de gehele wereld, is ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgevallen. Staatssecretaris Mona Keijzer gaf graag gehoor aan het verzoek om de driedaagse beurs te openen. ”De toeristische sector kennen we allemaal. Het gaat om attractieparken, de kermis, maar ook om musea en dierentuinen. Een sector die mensen blij maakt, van jong tot oud. Daarom heb ik graag het startschot voor de Euro Attractions Show gegeven. Met 22 miljoen bezoekers per jaar zorgt de industrie van de lach voor een aanzienlijke hoeveelheid banen en inkomsten”. In haar openingsspeech refereerde ze aan de momenten die ze nog steeds koestert van haar bezoeken, als kind en nu al volwassene, aan attractieparken en andere bestemmingen. De komende dagen worden meer dan 12.000 bezoekers verwacht. De enorme belangstelling voor de beurs is zeker terug te voeren op de huidige dynamiek in de industrie. Voor de komende jaren is een recordbedrag aan investeringen aangekondigd en daarnaast dienen vele innovaties zich aan. Dit vindt zijn weerslag op de beursvloer. Zo maakt men op meerdere plekken kennis met de laatste zogenaamde mediabased-attracties. Voorbeelden hiervan zijn virtual en augmented reality, maar ook panoramavliegsimulatoren. Voor zwembaden en waterparken is er een compleet nieuw assortiment aan glijbanen. Bedrijven die bestaande characters en verhalen willen gebruiken in hun kinderspeelplaatsen en -attracties kunnen hiervoor terecht bij diverse aanbieders. Opvallend is dat steeds meer technieken gecombineerd worden waardoor nieuwe attractievormen ontstaan. Voor parken die op zoek zijn naar achtbanen en opblaasbare attracties is er ook dit jaar weer volop keuze. De EAS, die wordt georganiseerd door IAAPA, de wereldwijde overkoepeling van attractieparken en de toeleverende industrie, duurt van 25 tot en met 27 september 2018. Klik hier voor meer informatie.